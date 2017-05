4 Acconciature per capelli lunghi e sciolti

I capelli lunghi si lasciano portare sciolti in tanti, tantissimi modi. Lisciarli rimane sempre l’opzione più sicura e classica, ma c’è molto di più. Il trend del momento è quello di portarli un po’ spettinati, quasi un po’ sporchi da vedere, ma di sicuro non si tratta di un look facile e non sempre viene capito. Poi vanno sempre forte anche le teste ultraraffinate e classiche. Ecco 4 acconciature da copiare.



Capelli lunghi, lisci con frangia scalata

La ragazza in questa foto potrebbe essere tranquillamente la sorellina di Jane Birkin. Un hair style del genere è classico e non passerà mai di moda. La frangia non è troppo pesante e leggermente scalata. I capelli lunghi sono lisci e sani.

Con un look del genere non si può sbagliare. È curato e femminile.

Selvatico e spettinato. Il look Parisienne

Le donne francesi sono famose per le loro ‘bed head’, i loro capelli volutamente spettinati e apparentemente non curati (anche se questo non è vero per niente, perché tutto è studiato fino nei più piccoli dettagli). Il bed head look è la loro ‘signature’ e Caroline de Maigret ne è la testimonial per eccellenza, anche se quest’ultima avrebbe dichiarato che ‘talvolta le sembra di avere un polipo in testa’. Ma nel frattempo continua a portare i capelli così.

Questo hair look è adatto a donne sicure del proprio aspetto. Una testa così va sempre controbilanciata con un outfit molto raffinato, di grande stile.

Un look da ‘follower’

Questo look lo vorremo chiamare ‘il look da seguace’, ‘il look da follower’. Certo, il colore dei capelli è trendy, il look è ultracurato. Ma secondo le regole che valgono nel mondo della mondo è un po’… troppo. Perché vale sempre la regola: tutto quello che fai e indossi deve sembrare ‘effortless’, mai esagerato, mai troppo studiato. Ma se ve la sentite, accomodatevi! In fin dei conti… le regole sono fatte per essere infrante!

La classica testa da parrucchiere

Con una testa classica come questa non ci si può sbagliare. Si tratta della ‘piega’ fatta per una occasione speciale. Per avere un look del genere si chiede al parrucchiere per un po’ di movimento, forse qualche onda. Non sarà una acconciatura supertrendy ma è sempre molto elegante e femminile. E soprattutto… piace agli uomini!

In collaborazione con Margherita.net