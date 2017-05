4 acconciature facili da copiare subito

Durante le fashion weeks di Milano e Parigi ci siamo rifatte gli occhi guardando gli abiti indossati dalle fashionistas, ma ci siamo anche divertite ad osservare le loro acconciature.



Cosa abbiamo visto? Va sempre di moda il look grunge spettinato, un look che richiede un outfit perfetto, non facile da portare, che deve creare il contrasto tra acconciatura e capi indossati. Acconciatura solo apparentemente poco curata, e non sempre capita.

Per fortuna ci sono anche dei look più classici come quelli che proponiamo in questa pagina. Noi abbiamo scelto per voi 4 acconciature molto diverse tra di loro, ma che hanno tutte una propria particolarità e potranno sicuramente interessare le lettrici.

Chignon con plastica

Questa acconciatura è originale nel senso che al posto del tradizionale elastichino è stato utilizzato un pezzo di cellophane per tenere insieme i capelli. Questo contrasta in modo molto particolare con l’outfit, che era in lana grossa. Giocare con i contrasti è sempre uno dei segreti delle fashionistas.

Nastro di velluto

Questa coda di cavallo stretta da un nastro di velluto ci riporta alla nostra infanzia. La particolarità risiede nel fatto che il nastro è piuttosto lungo, e questo ne fa un vero e proprio accessorio. Il color rosa è molto girly-girly. Per un look più classico optate per un blu scuro, per un tocco moderno… il nero.

Il cerchietto al contrario

Perché non portare il cerchietto al contrario? Si tratta di un’idea molto originale. Legate i capelli in uno chignon anche leggermente spettinato, e fate scendere il cerchietto verso il dietro della testa. Non passerete inosservate.

Due code più cappello

Questa acconciatura è molto adatta a chi ama portare i cappelli: due code basse sotto il cappello. Chiaramente potrete portare le code in tutti i modi possibili, l’acconciatura nella foto è molto curata, i capelli lisci, le code ben fatte e legate con una ciocca di capelli, un trucco sempre molto efficace.

Charlotte Mesman per Margherita.net