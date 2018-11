7 Errori di stile per gli uomini. 7 cose che le donne odiano vedere indossate dagli uomini

Le donne guardano i dettagli. Eccome, e con questo abbiamo già detto tutto. Se volete piacere ad una ragazza, magari impressionarla e colpirla (in senso positivo) allora curate il vostro look, ed evitate di commettere i sette errori elencati qui sotto. Teneteli bene a mente, perchè sono errori di stile piuttosto comuni che potrebbero costarvi la ragazza dei vostri sogni…

1. I pantaloni cargo

Sono pratici, certo, ma a lei non gliene potrebbe fregare di meno… Le donne amano un uomo che sia vestito bene (che esprima confidenza e sì, purtroppo, anche una certa disponibilità economica), oppure anche un uomo casual (ma sempre curato). I cargo sono un no-no.

2. Jeans abbinati alle scarpe da ufficio

O ti vesti da ufficio, o ti vesti da tempo libero. Ovvero: le scarpe da ufficio non si indossano sotto il jeans. Sì invece a sneakers, stivaletti o addirittura, come vuole la moda del momento, cowboy boots. Niente scarpe da ufficio abbinate ai jeans, please.

3. Pantaloni troppo stretti

Possono anche piacervi ma a lei non piacciono proprio i pantaloni (troppo) stretti addirittura quelli elasticizzati che accentuano la vostra mascolinità (ci siamo capiti). Questo vale anche per i costumi da bagno. Meglio lasciare un po’ di spazio da quelle parti.

4. Un look non curato

Se volete fare una buona impressione, l’impressione di un uomo che ha tutto sotto controllo, allora curate il vostro look. Un look non curato potrebbe far pensare – perché le donne pensano in grande – ad una casa disordinata con montagne di piatti da lavare, posacenere stracolmi e maleodoranti, e cesti pieni di panni sporchi.

5. Sneakers sporche

Ogni uomo ha da qualche parte sul pavimento di casa un paio di sneakers zozze e infangate (e sicuramente sono quelle che preferite a tutte le altre) che non si possono più pulire nemmeno con il lanciafiamme. Non vi diciamo di buttarle, ma NON indossatele quando siete con lei. Almeno non al primo appuntamento.

6. Pantaloni a vita bassa (troppo bassa)

OK, lo sappiamo tutti: i pantaloni che lasciano intravedere il posteriore non sono eleganti, ma nonostante tutto capita ancora di vederli in giro. Uomini, il vostro didietro può anche essere bello, bellissimo, ma non va mostrato per la strada.

7. Calzini bianchi

Lo sapevate che la regola dei calzini bianchi sta sparendo…? Nel mondo della moda è consentito indossare calzini bianchi anche fuori dalla palestra. Ma nella vita normale, e alla donna normale, in genere non piacciono. Fate voi!

Un ultimo consiglio:

Imparate a conoscere le donne! Non va mai bene niente. Anche un look troppo curato, troppo pensato non piace alla donna media. Non mettetela nell’ombra e non datele l’impressione di passare più ore di lei in bagno a sistemarvi. Potrebbe non piacerle.

