A tavola è già tardi è un prontuario della buona alimentazione che insegna come fare la spesa (scegliere i prodotti, leggere l’etichetta, organizzare il frigorifero…) e come cucinare i cibi acquistati (metodi di cottura, materiali da preferire o evitare, accorgimenti importanti…), seguito da una corposa appendice di ricette con un occhio alla linea e l’altro al gusto.

L’autore, un nutrizionista-biologo, sostiene che la dieta non si fa a tavola, perché in sala da pranzo è già troppo tardi, ma al supermercato e in cucina: imparare ad acquistare e cucinare cibi gustosi e nutrienti ma che non facciano ingrassare, per non doversi preoccupare quando è il momento di mangiare.

Domenicantonio Galatà è un biologo nutrizionista, laureato presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, esperto di nutrizione in cucina e sicurezza alimentare. Vive e lavora a Roma, dove ha avviato e dirige il primo studio nutrizionale con cucina, una grande innovazione per il mondo delle diete e dell’alimentazione sana. Membro dell’Equipe Regionale Cuochi Calabresi con la quale ha partecipato nel 2016 alle Olimpiadi della cucina di Erfurt. Consulente per la ristorazione collettiva, è docente di nutrizione in cucina e sicurezza alimentare presso Coquis l’Ateneo della cucina Italiana, A Tavola con lo Chef e nella scuola Cucina in Corso. Nominato ambasciatore della dieta mediterranea Italia dalla Defence of Agricolture Food Nutrition and Enviroment (DAFNE). Ha lanciato un delivery di piatti bilanciati a domicilio e fondato l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina.

Titolo: A tavola è già tardi

Autore: Domenicantonio Galatà

