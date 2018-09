Abbigliamento trendy, vestiti, moda e idee moda autunno inverno 2018 2019

Guardando le collezioni per l’autunno inverno 2018 2019 vediamo una enorme varietà di idee moda e look invernali. Oggigiorno ogni stilista ha le proprie idee per quanto riguarda la moda. In questo articolo non vogliamo cercare di individuare le (poche) linee rosse, ovvero i trend, come facciamo sempre ma vogliamo affidarci al nostro gusto e stile. Ci siamo chieste: ‘Ma cosa ci piace davvero? Cosa indosseremo volentieri?’

Abbiamo scelto 7 look moda con cui ci presenteremmo volentieri in pubblico. Ci ha colpito l’aver notato che abbiamo scelto prevalentemente dei colori piuttosto tranquilli, nonostante la tavolozza colorata per l’inverno. Alla fine forse le tonalità classiche, soprattutto per l’inverno, si lasciano indossare più facilmente. Ovviamente anche questa è una… questione di gusto. Ecco gli outfit che abbiamo scelto. Magari vi possono dare delle nuove idee moda.

Idee moda inverno da Stella McCartney: il completino in lana (o cachemire)

Perché ci piace questo outfit? Perché è femminile, elegante e allo stesso tempo comodo. Gli accessori – la doppia borsa e le scarpe con zeppa – aggiungono un tocco trendy.



Idee moda inverno da Alberta Ferretti: colori autunnali

Perché ci piace questo outfit? Ci piace soprattutto l’accostamento dei colori: il viola al bordeaux, al rosso. Si tratta di colori autunnali e l’accostamento è molto contemporaneo (ma farebbe venire i brividi alle nostre nonne).



Idee moda inverno da Agnes B: i jeans in versione classica

Perché ci piace questo outfit? Perché dopo tutti quei jeans strappati ci vogliono dei jeans classici, indossati in modo classico ma grintoso. Notate anche il marsupio che è di nuovo di moda!



Idee moda inverno da Antonio Marras: il panta tailleur

Perché ci piace questo outfit? Perché è ultrachic! E perché quadretti sono di moda. E ci piace il marsupio. Ci piacciono le scarpe. Ci piace!



Idee moda inverno da Elisabetta Franchi: ultrafemminile

Perché ci piace questo outfit? Perché questo outfit è ultrafemminile. Ci piacciono molto poi gli stivali che rendono grintosa la gonna plissettata, altro trend per l’autunno inverno 2018 2019.



Idee moda inverno da Emporio Armani: evergreen

Perché ci piace questo outfit? Perché un outfit del genere – pantaloni neri e una bellissima giacca – non passerà mai di moda! Notate anche gli stivaletti!



Idee moda inverno da Paul & Joe: il cappottino delizioso

Perché ci piace questo outfit? Perché questo cappottino è bellissimo! Ogni donna dovrebbe affiancare un cappotto invernale pratico e quotidiano ad un cappottino speciale, divertente, delizioso, per regalarsi – anche in pieno inverno – il piacere di vestirsi!