Abiti eleganti uomo. La moda uomo autunno inverno 2018 2019

Parliamo di moda uomo autunno inverno 2018 2019, e di abiti eleganti uomo. Una volta era obbligatorio presentarsi in ufficio in abito scuro – grigio o blu – con camicia inamidata e cravatta. Si trattava di un outfit quasi standard che lasciava poco spazio alle interpretazioni. Oggi l’abito è soggetto alle tendenze moda tanto quanto il casualwear. Gli abiti sulle passerelle per l’autunno inverno 2018 2019 sono tutto tranne che classici (a parte di qualche proposta più classica come per esempio abbiamo visto da Giorgio Armani).

Abiti eleganti per l’uomo. La moda uomo autunno inverno 2018 2019

Le linee e forme degli abiti eleganti uomo per l’autunno inverno 2018 2019 sono moderne, ricercate e contemporanee, la camicia può essere rimpiazzata da un maglione, la cravatta è un optional. In fondo a questo articolo troverete delle foto di abiti uomo per l’inverno. Guardate le proposte e fatevi ispirare. Per quanto particolari e diverse tra di loro ci sono anche delle tendenze che faranno da filo conduttore quest’inverno. Ecco le tendenze per quanto riguarda gli abiti eleganti per l’autunno inverno 2018 2019:

Le giacche hanno spalle piuttosto grandi e quadrate. Le giacche sono piuttosto lunghe, i pantaloni diventano più morbidi e hanno lunghezze classiche (l’orlo tocca appena il collo delle scarpe). Il marrone è il nuovo blu scuro. Il marrone per l’autunno inverno 2018 2019 non è noioso; le tonalità sono piuttosto chiare e molto chic. Fa un forte ritorno il gessato, più intenso e appariscente della classica righina. Vanno di moda anche i quadri, anche questi grandi e molto presenti. Su molte passerelle abbiamo visto giacche a doppio petto (da Giorgio Armani addirittura con quattro invece che tre bottoni per fila), ma sono bellissime anche le proposte monopetto ad un bottone come visto ad esempio da Ermenegildo Zegna.

Guardate le foto degli abiti eleganti qui sotto e fatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS