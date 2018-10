Accessori moda uomo autunno inverno 2018 2019. La moda uomo e le tendenze accessori

Gli accessori nella moda ‘fanno assolutamente il monaco’. Non si dice, ma questo non significa che non sia vero. Oggi parliamo degli ccessori moda uomo autunno inverno 2018 2019. Un accessorio di moda ben scelto può rendere speciale un outfit semplice come dei jeans con un maglione, così come potete aggiungere un tocco moderno ad un classico cappotto invernale scegliendo un accessorio (o due) giusto. Con l’accento sulla parola ‘giusto’.

Per darvi una mano a scegliere gli accessori di moda ‘giusti’, quelli di tendenza per l’autunno inverno 2018 2019, abbiamo fatto una scelta in mezzo all’enorme offerta attuale. Per darvi un’idea. Poi sta a voi interpretarli e indossarli con stile.

Qualche esempio di accessori di moda scelti bene (ma anche no…) per l’autunno inverno 2018 2019? Gli stivali da cowboy, quelli appuntiti con studs, sono cool ma i cappelli da cowboy non lo sono affatto.

In testa porteremo sempre il beanie, ma attenzione anche qui: deve calzare bene intorno alla testa, no invece a quelli molli che scendono sul didietro della testa (il cosiddetto ‘long beanie’, avete presente?).

Vanno bene anche i cappelli da baseball o oppure i classici cappelli da pioggia. Se vi piace il cowboy look potete, oltre agli stivali da cowboy, anche optare per una cintura da cowboy, magari con fibbia in argento. Se siete invece più alternativi vi piacerà la cintura alta e nera di Yohji Yamamoto.

Per quanto riguarda le borse da uomo vanno forte gli zaini, le borse da PC e i marsupi. Sono un po’ meno trendy quelli da sport, anche se pratici e perciò spesso inevitabili (specie se andate in palestra).

Per quanto riguarda gli occhiali da sole piacciono quelli con delle lenti un po’ meno scure. In fin dei conti è inverno!

Guardate le foto qui sotto focalizzando l’attenzione sugli accessori. Adesso tocca a voi!

