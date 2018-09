Un’acconciatura romantica. Il segreto sta in un accessorio per capelli piuttosto particolare

Tendenze capelli donna autunno inverno 2018 2019. Nel backstage delle sfilate di Antonio Marras è sempre festa. L’atmosfera è più teatrale che modaiola, e questo ci piace. Questo vale anche per il make-up e per le acconciature che sono fantasiose e creative. In questo articolo vi spieghiamo l’hair look creato da James Pecis, hair stylist molto noto nel mondo della moda per la sfilata di Antonio Marras autunno inverno 2018 2019. Si tratta di un’acconciatura romantica ed originale.

Capelli autunno inverno 2018/9 – Un’acconciatura romantica

Per saperne di più abbiamo intervistato direttamente James Pecis e gli abbiamo chiesto di spiegarci come ha fatto. Nella video intervista, che vedete qui sotto, James ci spiega che l’acconciatura è ispirata all’acqua. Per rendere l’idea James Pecis ha creato delle ‘onde’ che incorniciano la testa delle modelle.

‘Per realizzare quest’acconciatura iniziate a portare i capelli all’indietro con il phon’, ci consiglia James Pecis. Questo aiuta a fare le ‘onde’ che si creano arrotolando i capelli. Prima di arrotolare, così abbiamo visto nel backstage, si dividono i capelli in due sezioni, una a destra e una a sinistra. Questo lo fate separando i capelli con una riga che parte lateralmente dalla fronte e che passa quasi verticalmente sul didietro della testa, dividendo i capelli in due parti, come vedete nella foto.



Tendenze capelli classici. Un segreto da parrucchiere

Per fare dei rotoli più pieni e malleabili, James Pecis ci svela un segreto da parrucchiere: aiutatevi con dei rotoli in spugna con un filo di ferro all’interno. Ci siamo fatto mostrare questi accessori per capelli, vedete la foto qui sotto.



Idee capelli donna. I prodotti per capelli da usare

Per realizzare questa acconciatura preparate i capelli con una mousse (James Pecis ci parla nell’intervista di uno mousse in spray). Le onde vanno poi fissate con una dose abbondante di lacca. Le pinze che vedete in molte foto servono a rafforzare la piega (le onde) e sono state tolte solo poco prima della sfilata.

Guardate la video intervista e le foto delle acconciature e sperimentate con questa acconciatura romantica!

Ed ecco le foto!









Charlotte Mesman per Margherita.net