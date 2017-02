Addio bad hair day! Benvenuti capelli spettinati!

Questa stagione non occorre preoccuparsi della piega dei capelli. Vanno di moda le teste spettinate, disinvolte e ‘free’, soprattutto in combinazione con un outfit piuttosto curato o importante, per via del contrasto ovviamente.



Un’acconciatura volutamente spettinata è la soluzione ideale per i giorni in cui i capelli non si lasciano domare oppure in cui non avete il tempo per lavarli. Il segreto è lo shampoo a secco. Buttate tutti i capelli in avanti e spruzzateci una dose abbondante di prodotto, seguendo tutta la lunghezza del capello. Poi riportate i capelli indietro.

Con le mani create un po’ di volume sul centro e sul dietro della testa. Per dare più forma alla piega potete usare qualche molletta qui e là. Liberate qualche ciocca intorno al viso. Le altre ciocche le riportate dietro l’orecchio. Quando i capelli sono disordinati come in queste foto è molto divertente (e sexy!) lasciare nudo un po’ di orecchio.

Consiglio: sforzate le ciocche a restare dietro le orecchie con una lacca leggera e qualche molletta. Prima di uscire di casa togliete le mollette. Questa è anche la procedura che è stata seguita dai parrucchieri nel backstage di Uma Wang dove abbiamo visto questa acconciatura.

In collaborazione con Margherita.net