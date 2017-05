Àkos Sògor. Il modello proveniente dal paese di Dracula

Se aprite la pagina Instagram di Akòs Sògor, vi imbatterete in foto di strutture architettoniche. Leggerete poi: ‘Architecture student in Budapest’. Ma Àkos Sògor è anche un modello di successo nel mondo della moda e questo non c’è scritto. E questa cosa ci piace.



Finalmente qualcuno che non mette in primo piano una professione ‘vistosa’ come il lavoro di modello, che non vuole soltanto apparire, ma che si occupa piuttosto dello studio e della sua passione – almeno così pare – per l’architettura.

Àkos Sògor è nato, così ci ha spiegato durante la Fashion Week a Milano, in Transilvania, appunto, il paese di Dracula, e questo fatto in se è già piuttosto intrigante. Non occorre avere molta fantasia per immaginarsi questo ragazzo dai capelli ricci e dai tratti del viso delicati, in sella ad un cavallo nei boschi della Transilvania, di corsa per andare a salvare l’eroina di turno… Ok, adesso ci siamo fatte trasportare un po’ troppo dalla nostra fantasia, ma avrete capito cosa intendiamo.

Con 10 passerelle soltanto già durante la ultima Fashion Week questo modello inizia a godere una ottima visibilità internazionale. Noi pensiamo che ne sentiremo parlare ancora molto.

In collaborazione con Margherita.net