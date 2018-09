Angelica Sonvico, professione modella. Italianissima, da modella-bambina prodigio alle passerelle

Le settimane della moda le vivo tutte praticamente dietro le quinte, nei backstage delle sfilate dove le modelle vengono truccate e pettinate in preparazione del grande momento della sfilata. Le sfilate no, non mi interessano. Per me il 90% dell’azione avviene dietro le quinte, dove capita volte di fare degli interessanti incontri, come nel caso di Angelica Sonvico, la bellissima modella italiana che abbiamo conosciuto nel backstage della sfilata di Luisa Beccarla alla settimana della moda estate 2019 a Milano.

Avevo già notato Angelica Sonvico, 19 anni, quando la avevo vista per la prima volta nel backstage di Alberto Zambelli, un paio di giorni prima. Mi aveva colpito per il suo modo di fare, e non solo per il suo aspetto. Gentile e sorridente a differenza di molte sue colleghe che pensano che per sembrare delle vere modelle devono anche essere antipatiche. Se devo essere onesto non mi ero reso conto che si trattava di una modella italiana, la sua è una bellezza molto più internazionale, nord europea se vogliamo.

Capelli mossi e quasi rossi, due occhi enormi di un colore azzurro così intenso che non sembra nemmeno vero, e un neo sulla guancia sinistra che la rende inconfondibile anche dopo che ‘trucco e parrucco’ hanno reso tutte le modelle uguali l’una all’altra.

E così, come capita quando ci si annoia mentre si lavora… abbiamo scambiato due battute, che poi sono diventate una piacevole conversazione fino a quando la rigorosa regista della sfilata con qualche urlo ben assestato ha bruscamente rotto l’armonia e rimandato tutti a fare il proprio lavoro. Modelle in primis.

Ma qualcosa è rimasto in sospeso. La promessa di un’intervista. Essendo in piena settimana della moda non sarebbe stato facile incontrare nuovamente Angelica, di nome e (forse) di fatto, ma il destino ci ha messo lo zampino e ci ha nuovamente fatti incontrare, questa volta nel backstage di una delle ultimissime sfilate della settimana, quella di D.Exterior. E qui Angelica non è sfuggita all’intervista che potete vedere nel video qui sopra.

Alessio

Come ti chiami, quanti anni hai?

Ciao sono Angelica per gli amici Angie. Ho 19 anni e abito in provincia di Como in un paese sul lago di nome Torno

Studi?

Studio sono all’ultimo anno di Liceo Classico studio qui a Milano in modo tale da poter, anche con il lavoro, conciliare meglio le due cose

Come hai iniziato a fare la modella?

Ho iniziato questo lavoro in realtà quando ero piccola con i miei tre fratelli ed è nato tutto come fosse un gioco. Ho iniziato quando avevo sette anni facendo cataloghi per Dolce & Gabbana, campagne di Les Copains, Trussardi, Benetton… editoriali per Vogue… però come se fosse un gioco appunto, ritagliandomi sempre un po’ di tempo per me e mia mamma, i miei fratelli. Poi in realtà all’età di 14 anni ho partecipato al concorso Elite Model Look, che è un concorso che lancia tutti gli anni la mia agenzia.

Quale è la tua agenzia madre?

La mia agenzia madre è Elite qui a Milano, mentre a Parigi sono con Women Management

Ti piace Parigi?

Parigi è forse una tra le città più belle che io abbia mai visto ci vado spesso per i miei compleanni con mia mamma, ogni anno anche perché avendo tre fratelli ci ritagliamo un po’ di tempo sono per noi due… insomma per le due donne di casa

Sei timida?

Non sono mai stata timida, magari riservata sì però timida no. Ma io sono una persona anche molto estroversa, non faccio fatica relazionarmi con gli altri, e forse questa cosa deriva dal fatto che ho iniziato a lavorare presto.

Cosa ti piace di più del tuo aspetto?

Del mio aspetto fisico forse gli occhi.

E del tuo carattere?

Del mio carattere forse il fatto di essere molto empatica, di sapermi mettere nei panni degli altri, delle altre persone

Hobby?

Allora adoro camminare in montagna, è qualcosa che veramente mi dà serenità, mi dà tanta pace, mi aiuta anche a sfogarmi. Mi piace suonare. Il mio papà è un pianista, è un musicista, e quindi mi ha trasmesso la passione per la musica. Ho preso un po’ di lezioni di pianoforte con lui, ho studiato per cinque anni violoncello, mi piace anche portare a spasso il mio cagnolone… Mi piace leggere tanto anche e ascoltare la musica, la musica di qualsiasi genere.

Musica preferita?

Musica preferita quella degli anni 80 in assoluto! I Dire Straits, i Supertramp piuttosto che i Queen, mi piace Michael Jackson, BonJovi… principalmente questa, sì… anni 80

Non eri neanche nata!

Non ero neanche nata! No, però forse anche per il fatto che appunto mio papà fa il musicista e mi ha trasmesso questa grande passione per la musica…

L’ultimo film che hai visto al cinema?

L’ultimo film che ho visto è stato Mamma Mia 2 al cinema con mia mamma, completamente diverso dal primo.

L’ultimo film che hai visto e che ti è piaciuto?

L’ultimo film che ho visto che mi è piaciuto forse… Mamma Mia 2 al cinema con mia mamma!

Hai una paura, una fobia?

Ho paura degli squali non so da cosa sia nata, come sia nata, in realtà ho paura degli squali ed è una paura irrazionale.

Quale paese ti piacerebbe visitare?

Il paese che vorrei tanto visitare… il Portogallo, Lisbona.

Cosa vuoi fare ‘da grande’?

Da grande vorrei studiare psichiatria e quindi medicina.

Se potessi prendere il posto di una top, di un’attrice, di una celebrity, chi vorresti essere?

Forse la top model olandese Doutzen Kroes.

Chi ti ha più ispirata per quanto riguarda la tua carriera di modella?

Doutzen Kroes, ma non solo a livello di carriera in realtà, ma livello anche di vita privata

Se potessi scegliere di essere sulla copertina di un magazine a scelta, quale sceglieresti?

Vogue Italia.

L’ultimo sogno che ricordi?

In realtà l’ultimo sogno che ricordo è stranissimo perché ho sognato di essere come tornata indietro nel tempo, di essere tornata alla scuola elementare e praticamente mi spostavo all’interno della scuola a cavallo di questo Pegaso bianco…

Come ti definiresti, con una sola parola?

Paradosso!

Ciao ADVERSUS, grazie mille!

