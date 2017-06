È arrivato la fine del topknot e del look hipster? Parebbe di sì…

Parliamo con Floor Kleyne, hair stylist internazionale che incontriamo regolarmente nei backstage delle Fashion Week. Floor ha un intuito particolare per tendenze e novità in arrivo. Questa volta ci segnala un ritorno ai tagli di capelli più maschili e prevede – che vi piaccia o no (a noi onestamente piace!) – la fine dei cosiddetti topknot (lo chignon da uomo) e del look hipster.

Lo chignon da uomo… time to go?

‘Nelle stagioni scorse lo abbiamo visto riaffiorare: lo chignon da uomo’, inizia Floor Kleyne, ‘ma credo che sia arrivato il momento di liberarcene. Torniamo a dei tagli più corti, più virili. Tutte le tendenze puntano in una direzione, cioè al classico taglio che è più corto sul didietro e ai lati e più lungo sul centro della testa. Questo taglio è per gli uomini quello che per le donne è il little black dress. È la base di tutti tagli. Ma io lo vedrei volentieri con un tocco particolare.’

Che tipo di tocco particolare?

‘Penso ad una specie di look badboy/surfista. Dunque via con quel topknot. Ma poi non vogliamo avere un look standard, scontato, ci vuole una caratteristica, anche se non troppo evidente, che ti differenzi dagli altri. Allora lì entra in gioco quel tocco badboy/surfista. Il surfista ha dei capelli piuttosto selvatici, un po’ induriti dal sale, con un taglio un po’ vissuto. Il bad boy è un ragazzo che ama indossare delle T-shirt pop/rock anni ’80 e gli piace portare i suoi capelli un po’ più scuri, magari anche con un alone di nero. Oppure porta un ciuffo extralarge.’

‘Non si tratta dunque di un look troppo esagerato, ma è cool al tempo stesso. Con tanta texture, facile da mantenere e un po’ audace, come lo era anche il topknot una volta, prima che diventasse mainstream. Adesso è tempo per una ventata fresca.’

E cosa facciamo con le barbe?

‘Credo che le vedremo sempre meno, intendo quelle barbe tipicamente hipster. Ma credo anche che il barbiere e il look da barbiere rimarranno. Gli uomini hanno ormai adottato questo tipo di look. Si sono resi conto di come stanno bene i capelli con un taglio ben definito e curato e come è bello prendersi cura di sé. E per quanto riguarda il barbiere, lui in fin dei conti taglia soltanto un certo tipo di look e quello rimarrà, anche se non più così estremo come nelle stagioni scorse. Più che altro rimane soprattutto la cura del dettaglio.’

Qui sotto vedete tre look che secondo noi potrebbero ricadere nella categoria ‘badboy/surfista’ descritta da Floor Kleyne. Come vi starebbero?

Si ringrazia Floor Kleyne, @floorkleyne