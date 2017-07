Estate, sole mare e… storie d’amore. Sì, perché quello degli amori estivi che durano solo qualche settimana, un paio di mesi al massimo, non è solo un ‘cliché’ portato avanti dai film dell’estate, dagli anni ’50 ad oggi. L’estate, le vacanze, predispongono sicuramente all’instaurarsi di storie più o meno intense, ma che hanno in comune il fatto di durare l’arco di una stagione al massimo. L’estate, appunto. Ne abbiamo parlato con il Dott. Francesco Attorre, psicoterapeuta e sessuologo clinico e gli abbiamo chiesto di aiutarci a capire perché gli amori estivi tendono a durare così poco.

Avventure estive. Perché sono così facili, perché di solito non durano?

L’estate è considerata – a ragione – il periodo dei nuovi amori. Complici il bel tempo, il tanto tempo libero, spiaggia e serate di divertimento. In estate avverti un forte senso di libertà che ti fa sentire in grado di osare molto di più di quanto normalmente faresti durante l’inverno. Vacanza uguale, in un certo senso, “trasgressione” rispetto alla routine, ma l’inconscio umano non fa molte differenze in merito alle parole, per cui per lui la trasgressione è vista in senso lato.

Nella parte più profonda di te ti lasci andare, quasi come ribellione, e ti viene piuttosto facile approcciare. Ancora, è molto semplice ritrovarsi, in estate, sulla spiaggia come nei locali la sera, in un clima di grande frivolezza che aiuta a sciogliere difese e paure.

E poi non possiamo dimenticare che l’estate è qualcosa che dura poco, per questo non lega, non vincola; infatti è un classico che la maggior parte delle storie estive durino poco in realtà, e per questo affascinino di più.

Notoriamente ciò che è bello dura pochissimo, nel senso che siamo più inclini a ricordare a lungo esperienze dolorose piuttosto che momenti belli, e questo perché la nascita è un momento traumatico, a cui ci imprintiamo sin da subito.

