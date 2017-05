Basta parlare di Blue Whale

In tanti mi stanno chiedendo un parere sul Blue Whale. A tutti sto rispondendo In un solo modo: vi prego smettetela di parlarne. Stiamo rischiando di creare una psicosi collettiva a macchia d’olio, che come sempre si espande senza un controllo.

La risonanza mediatica rischia ogni volta di “invogliare” all’emulazione le menti più deboli e meno equilibrate.

Non sempre la grande informazione significa prevenzione.

Non occorre conoscere i dettagli dei suicidi delle povere vittime russe o tutti i passaggi macabri del Suicide Game. Non serve.

I genitori devono essere informati? I genitori degli adolescenti stanno andando in panico e il terrore genera solo altra angoscia.

Quando mi viene chiesto cosa bisogna fare di fronte a ciò, io mi sento di dire una sola cosa alle mamme e ai papà: amate i vostri figli, non fateli sentire soli nè inadeguati. Rispettateli e insegnate loro il rispetto. Rispetto per se stessi, per gli altri e per il mondo intero.

Fate in modo che imparino a volersi bene, ad essere più felici che possono in ogni momento e con quello che hanno.

Ditegli che la vita è bella, che nonostante a volte sia dura o che tutto sembri remare contro, vale sempre la pena di essere vissuta. Al massimo. Senza riserve.

Ditegli che la vita è piena di sorprese. Dite loro che i momenti difficili passano sempre. Che le sconfitte lasciano il posto alle vittorie e dopo tanti no arrivano i si. Dite loro di vivere senza paura. Che la vita premia sempre i più coraggiosi.

Insegnate loro ad accettarsi per quello che sono. Ad amarsi anche e soprattutto per i loro difetti.

Spiegategli che hanno una vita davanti e suggerite loro di viverla intensamente e fino alla fine.

Vivere al meglio e fino alla fine.

Io per contrastare il Blue Whale Suicide Game ho scelto l’immagine delle due balene felici, che giocano insieme.

Io l’ho messa apposta, come contrapposizione alle immagini macabre e i dettagli inquietanti, che stanno girando sul web in questi giorni.

Credo che bisognerebbe diffondere l’amore per la vita, non la paura della morte.

Grazie.

