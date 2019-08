La collezione moda uomo BED J.W. FORD Autunno Inverno 2019 2020 disegnata da Shinpei Yamagishi è una collezione essenziale (e non potrebbe essere altrimenti vista la provenienza di questo marchio) ma anche molto attuale e ricca di spunti e di idee per l’uomo che vuole farsi notare pur mantenendo un look classico ed elegante.

