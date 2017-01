Bentley Continental Supersports. La quattro posti più veloce al mondo

Bentley ha presentato oggi il modello di serie più veloce e potente mai realizzato dalla Casa automobilistica: la nuova Bentley Continental Supersports. Con una velocità massima di 336 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, la nuova Continental Supersports è la quattro posti di lusso più potente e veloce al mondo.



La versione con capote morbida, la Continental Supersports Convertible, è la quattro posti cabriolet più veloce al mondo, grazie a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi fino a una velocità massima di 330 km/h.

Il dirompente motore W12 di Bentley, reinventato in esclusiva per la Supersports con nuovi hardware e turbocompressori ad alte prestazioni, e il ripartitore di coppia conferiscono alla Continental Supersports potenza e versatilità. Esclusivi tocchi di stile impreziosiscono gli esterni e l’abitacolo, donando al nuovo modello un look più agile e definito, preludio alle sue straordinarie prestazioni.

Oltre a offrire un’esperienza di guida più precisa e determinata, in perfetto stile supercar, preserva la natura raffinata che da sempre contraddistingue la Continental. Questa unione di estremi, in cui si fondono lusso e prestazioni, rende la Supersports il miglior esemplare di un modello che nel tempo ha riscritto e dominato la storia delle Granturismo.

Wolfgang Dürheimer, Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors, ha dichiarato: “Il nome Supersports è leggendario per Bentley. Dalla prima Supersports degli anni ’20 fino alla Continental Supersports del 2009, e ora con la terza generazione di questo modello inconfondibile, è un nome capace di suscitare emozioni e scatenare passioni. Solo Bentley poteva dar vita a una vettura così straordinaria, in cui si fondono prestazioni estreme e un lusso senza pari.”

Potenza e coppia estreme per prestazioni da prima della classe

Grazie a una trasmissione su misura e allo straordinario motore W12 di Bentley, la vettura sprigiona livelli estremi di coppia e potenza, per regalare prestazioni uniche.

L’erogazione superiore della Supersports è merito dei turbocompressori di nuova concezione con una capacità più elevata e di un sistema di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione riprogettato, che genera una maggiore sovralimentazione e ancora più potenza. Per gestire simili livelli di prestazioni, sono stati introdotti aggiornamenti anche per quanto concerne il meccanismo biella-manovella della Continental, inclusi nuovi cuscinetti principali e della biella.

Il risultato di questi interventi sul motore è un incremento di 80 CV e 217 Nm rispetto al modello Supersports del 2009, vale a dire un miglioramento del 10% nel rapporto peso-potenza e del 25% nel rapporto coppia-potenza. La velocità massima è aumentata di 8 km/h, mentre il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è sceso di 0,4 secondi.

La Supersports presenta inoltre un nuovo convertitore di coppia più veloce, che permette alla vettura di sfruttare appieno la coppia superiore di 1.017 Nm e di accelerare da ferma ancora più rapidamente.

Per domare una simile potenza, la nuova Supersports monta freni in carboceramica ad alte prestazioni con un evoluto sistema di raffreddamento. I dischi dei freni sono i più grandi al mondo nel loro genere e assicurano prestazioni eccellenti con un’elevata resistenza al fading persino nelle condizioni più estreme.

Oltre ai freni all’avanguardia, la vettura è dotata di leggeri cerchi in lega forgiati da 21″, per un alleggerimento complessivo di 20 kg della massa non sospesa. Un’ulteriore riduzione di peso pari a 5 kg è merito dello scarico in titanio opzionale. La nuova Supersports è il modello più leggero di sempre dell’attuale gamma Continental GT. E pesa persino meno della Supersports quattro posti del 2009.

Per esaltare ulteriormente l’esperienza di guida, l’impianto di scarico è stato riprogettato per garantire un flusso d’aria più libero e offrire la classica colonna sonora Bentley, con un sound inconfondibile e coinvolgente in scalata.

Maneggevolezza perfetta e lusso raffinato

Simili livelli di prestazioni sono accompagnati da una maneggevolezza versatile e dinamica. La Supersports presenta una versione appositamente calibrata e aggiornata del ripartitore di coppia introdotto per la prima volta sulla Continental GT3-R.

Questo sistema dinamico frena individualmente le ruote anteriori e posteriori durante l’accelerazione in uscita di curva per incrementare le prestazioni, mantenendo al contempo la piena potenza sulle ruote non frenate, e frena la ruota posteriore interna in ingresso di curva per migliorare l’agilità. Inoltre è stata introdotta una calibrazione personalizzata e più discreta del controllo della stabilità, per una risposta più precisa del telaio.

La nuova Supersports mantiene la ripartizione di coppia a favore del retrotreno della trazione integrale Bentley, con il 60% di potenza alle ruote posteriori per un carattere più sportivo ed equilibrato, con la possibilità di regolare la ripartizione di potenza all’anteriore e al posteriore a seconda dell’aderenza.

Oltre a una dinamica di guida più decisa e determinata, la Supersports presenta sospensioni ribassate e più rigide, che garantiscono un’esperienza di guida incredibilmente raffinata e confortevole anche sulle lunghe distanze.

Carattere ad alte prestazioni in un design unico

La nuova Continental Supersports è impreziosita da tocchi di stile unici per gli esterni e l’abitacolo, che rispecchiano il significativo incremento delle prestazioni di questa meravigliosa Granturismo.

Per la carrozzeria, i cambiamenti includono nuovi paraurti scolpiti all’anteriore e al posteriore, il cui design integra rispettivamente uno splitter e un diffusore in fibra di carbonio, nuovi codolini sottoporta laterali e prese d’aria sul cofano, anch’essi rifiniti in fibra di carbonio, prese d’aria anteriori con finitura nera lucida e un nuovo design del tubo di scarico con finitura rigata nera lucida. Completano questo straordinario look i gruppi ottici anteriori e posteriori in tinta scura, nonché una serie di dettagli in acciaio inossidabile con finitura nera su griglie anteriori, gruppi ottici, paraurti posteriore, maniglie e cornici dei finestrini.

Inoltre sono disponibili una combinazione opzionale di spoiler posteriore e splitter anteriore dal perfetto equilibrio aerodinamico (per la versione coupé), lo stemma della nuova Supersports, un’innovativa finitura lavorata nera e chiara per i cerchi in lega forgiati da 21″ e decalcomanie laterali opzionali. Infine, per esaltare ulteriormente le prestazioni strepitose di questa vettura, è possibile impreziosirla con un coperchio motore opzionale in fibra di carbonio con finitura lucida e logo Supersports.

La nuova Continental Supersports Convertible offre tutto il lusso e l’eleganza di una coupé, ma basta premere un pulsante per trasformarla in una Granturismo decappottabile capace di attirare sguardi ammirati. La capote multistrato assicura livelli ottimali di raffinatezza e isolamento acustico. Sottoposta a test esaustivi in ogni sorta di condizione climatica, da -30°C a +50°C e oltre, resiste persino alle piogge “monsoniche” e mantiene un ambiente caldo, confortevole e privo di correnti d’aria anche nelle giornate più fredde.

Un altro dettaglio utile e funzionale è il sistema scaldacollo, che rende più piacevole la guida a capote aperta nelle fresche giornate primaverili o autunnali. Con il tettuccio abbassato, la Continental Supersports Convertible offre prestazioni sensazionali e un’esperienza sensoriale amplificata dalla guida a capote aperta. Basta alzare il tettuccio per trasformarla in una vettura da guidare tutto l’anno in pieno comfort, proprio come la compagna di scuderia coupé.

L’abitacolo presenta numerosi dettagli di stile unici, che ne esaltano l’aspetto lussuoso e contemporaneo.

È stato creato un esclusivo schema colori che utilizza tre tonalità, dando vita alla prima configurazione degli interni tricolore per questa generazione di Continental GT. La nuova trapuntatura a rombi in Alcantara impreziosisce i sedili e i pannelli delle portiere, mentre i pannelli del cruscotto in fibra di carbonio con design a scacchi della Supersports si uniscono alle dieci radiche e finiture tecniche disponibili. L’abitacolo è ulteriormente abbellito dallo stemma Supersports ricamato, mentre il volante Supersports su misura e l’esclusiva leva del cambio presentano dettagli in Alcantara.

Per chi desidera un’esperienza ancora più intensa e avvolgente, è disponibile uno scarico in titanio opzionale. Oltre a regalare una colonna sonora straordinaria, questo sistema offre un ulteriore alleggerimento.

Per i clienti che ricercano un livello di personalizzazione superiore, la Supersports è disponibile con una speciale specifica “X”, con otto esclusive verniciature bicolore nonché specchietti e battitacco in fibra di carbonio. Include inoltre lo scarico in titanio opzionale, oltre a una finitura in fibra di carbonio per i pannelli laterali dell’abitacolo, il coperchio motore in fibra di carbonio e una finitura nera lucida per i cerchi forgiati da 21″.

Come tutti i modelli della Casa automobilistica, la Supersports può essere affidata alle abili cure degli esperti artigiani di Mulliner, il reparto Bentley dedicato alla personalizzazione, che si dedicheranno a realizzare ogni desiderio dei clienti.

Supersports: lusso e prestazioni per eccellenza

La Continental Supersports del 2009 conquistò riconoscimenti a livello mondiale per il suo esclusivo mix di lusso impareggiabile e dinamica estrema.

La nuova Supersports raggiunge vette ancora più elevate di eccellenza ingegneristica, trasformandosi nella quattro posti più veloce al mondo e al tempo stesso nella coupé o cabriolet più lussuosa e perfetta per ogni giorno.

Sposando appieno la filosofia Bentley di raffinatezza e prestazioni, questa versione è la più moderna incarnazione di un modello che ha rivoluzionato il concetto di Granturismo di lusso.