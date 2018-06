Billionaire, collezione primavera estate 2019. Benvenuti al Billionaire Hotel, un mondo di opulenza a cinque stelle

Benvenuti al Billionaire Hotel, un mondo di opulenza a cinque stelle. Un sontuoso Hotel dove icone Rock’N’Roll, dirigenti d’industria e jetsetter internazionali si incontrano nel comfort assoluto. È sera presto e la lobby è piena di movimento. Si ordina un drink dal bar Cipriani e si prende posto per assistere al glamoroso mix di ospiti.

Un fattorino con indosso una immacolata uniforme del BILLIONAIRE HOTEL fa il suo passaggio con il carrello porta-bagagli, le valigie sono di coccodrillo arancio, ciliegio e colori crema. Dietro di lui, una rockstar in un gilet coccodrillo nero con una preziosa custodia per la chitarra in coccodrillo. Sta facendo il check-in alla Penthouse Suite: è l’ultima tappa del tour della sua band ed è pronto a festeggiare.

Un produttore cinematografico con un berretto da baseball e un abito color cammello va verso l’ascensore, in morbide pantofole color crema. Rigenerato dopo un trattamento nella Spa, torna nella sua stanza per una conference-call.

Il turista dall’eleganza senza tempo attraversa la hall con un abito bianco destrutturato dal piping Navy abbinato a Sneakers in pelle bianca accompagnato dal figlio in abiti coordinati.

Indossando una camicia di seta dalla stampa esotica con foglie di Palma, un agente si dirige al ristorante stellato dell’Hotel per una cena con un vecchio amico, elegante nel suo blazer blu-cielo di lino.

Uomini diversi, provenienti da mondi diversi, ma tutti Uniti dalla ricerca dell’eccellenza e il lusso in tutte le cose. Dai vestiti nel loro guardaroba a dove scelgono di soggiornare.