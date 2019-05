Borse da uomo. Una it-bag da uomo che sembra un cuscino. Forse, ma solo forse, stiamo andando un po’ oltre… cosa ne pensate?

Uomini e it-bags sarebbero almeno all’apparenza una combinazione poco riuscita, ma la borsa da uomo che attualmente viene strillata sul web come la prima vera it-bag da uomo vorrebbe sfatare questo mito. Uomini, tenetevi forte, questa it-bag sembra un cuscino, e come tale viene anche consigliato di portarle. E cioè… sotto il braccio (il che dà quell’aria da bambino assonnato che viene fuori dal letto con il suo cuscino, almeno secondo la nostra opinione).

La borsa in questione è prodotta dalla casa francese Maison margiela, ed è stata proposta in passerella per la prima volta nella collezione moda uomo autunno inverno 2018 2019. Da quando John Galliano, precedentemente caduto in disgrazia come in molti sanno, ha iniziato a collaborare con Maison Margiela, il brand a ricominciato a far parlare di sé, e questo potrebbe in parte spiegare l’apparente (apparente!) successo della Glam Slam bag.

Gli influencers… gli ometti… sembrano però essere impazziti per questa Glam Slam it-bag. Per vostra informazione, il prezzo del cuscino, pardon, della borsa da uomo, nella versione più piccola è sopra i 1000 Euro.

Questa borsa si rifà al concetto ‘dressing-in-haste’ di John Galliano: l’uomo moderno è sempre di corsa, in viaggio, deve sempre prendere un volo, e si veste di fretta, però lo deve fare sempre con stile. E quindi si porta una borsa in pelle a forma di cuscino sotto il braccio, deve aver pensato il buon John. Tra l’altro la borsa Glam Slam si combina perfettamente con gli enormi ‘puffer coats’ della maison francese. Cuscini e coperte, cosa volete di più?

