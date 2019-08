Borsette da donna per i maschietti? Un altro esempio di come le mode non vanno seguite a tutti i costi

Sin dalla nascita di ADVERSUS, da ormai più di 20 anni, abbiamo sempre sostenuto la libertà assoluta di fare quello che si vuole, moda, trucco, grooming, anche per gli uomini. A patto di una cosa però. A patto di essere originali e di fare quello che si vuole davvero fare. Non come sta succedendo oggi, dove vengono imposti dai media (ed accettati passivamente) concetti estranei come quello della cosiddetta ‘gender neutrality’.

A molti anni di distanza continuiamo a pensarla così. Se avete voglia di capelli lunghi lasciateli crescere, se vi diverte portare una borsetta a tracolla fatelo pure. Ma non fatelo perché è moda o perché l’astruso acronimo LGBTQ è di moda, e vi pare di essere al passo con i tempi.

Non sacrificate la vostra personalità per la moda, ma siate voi stessi e sviluppate uno stile personale. Durante questi ultimi 20 anni gli uomini hanno superato tante barriere, l’unisex negli anni ’90 ad esempio, e negli ultimi anni abbiamo visto sempre più elementi femminili introdotti nella moda maschile. Siamo i primi ad accogliere questi sviluppi, tutti dovrebbero poter fare quello che vogliono. MA è altrettanto vero che da anni consigliamo di prendere solo quello che vi piace veramente, e di non seguire pedissequamente le tendenze. Quello che vi piace e quello che è in linea con la vostra personalità.

Purtroppo si vede sempre più spesso però che le masse inseguono le tendenze in maniera acritica, questo anche a causa dei social media, basti pensare al trend hipster di qualche stagione fa. Mai abbiamo visto un fenomeno così globalmente e indiscriminatamente seguito dagli uomini di tutto il mondo. Nel frattempo le barbe sono già sparite, alla faccia dell’originalità, era una ennesima occasione per seguire la moda.

E a noi questo seguire in maniera acritica non piace. Non è mai piaciuto.

Questo vale assolutamente anche per il ‘trend’ borsette da donna che abbiamo visto sfoggiare da vari maschietti alle più recenti sfilate uomo. Maschietti che si sono presentati con borsette da donna a tracolla. Tutto bene se lo fai da anni e perché te la senti dentro. Ma se lo fai solo perché lo dice la moda, allora sei una pecora.

Finiscono qui le nostre riflessioni psico-sociali e sull’influenza della moda nelle vite di molti, per fortuna ci sono anche uomini che sono più originali e riescono ad interpretare le tendenze in maniera quasi autonoma. Guardate le foto qui sotto.

ADVERSUS