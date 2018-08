Capelli donna e uomo. Il segreto per un’acconciatura pulita e moderna

Parliamo di tendenze capelli uomo e donna. Il segreto di un’acconciatura pulita, molto pulita e moderna, con dei movimenti naturali? È il cosiddetto ‘testurizzante’, un prodotto per l’hair styling che dà corpo e volume ai capelli. Questo tipo di prodotto per capelli è adatto sia per l’hair styling degli uomini sia per quello delle donne. Nel backstage di Isabel Benenato durante la Fashion Week Uomo PE 2019 Davide Carlucci hair stylist del team Rockandrollhair per Kemon ci ha spiegato come usare questo prodotto. Guardate la video intervista (o leggetela qui sotto) e guardate le foto. Fatevi ispirare da questo hair look naturale che è disinvolto ma allo stesso tempo anche molto trendy e contemporaneo.

Ecco cosa ci ha raccontato Davide Carlucci del team Rockandrollhair per Kemon:

Oggi mi sono occupato dell’organizzazione del backstage [della sfilata di Isabel Benenato] di moda capelli sia per quello che riguarda la donna sia di quello che riguarda naturalmente l’uomo. L’ispirazione che abbiamo utilizzato è sicuramente in linea con quella che è l’ispirazione della stilista Isabel Benenato, dove prevalentemente abbiamo creato dei look assolutamente clean, molto puliti e delicati. Come possiamo vedere sull’uomo abbiamo creato una riga parzialmente centrale o comunque abbiamo rispettato la riga naturale dei capelli. Successivamente usando un prodotto testurizzante, quindi che dà corpo e volume, abbiamo cercato di rendere più pieni capelli dando appunto questa texture vissuta quasi.

Mentre per quello che riguarda la donna: stesso identico concetto, molto pulito, molto delineato soprattutto per quello che riguarda il movimento dei capelli. Prima abbiamo lavorato con dello styling, quindi grazie al phon e al prodotto giusto, qui un hairspray, una lacca, cercando di abbassare un pochettino quella che è l’elettrostaticità dei capelli o quello che riguarda il movimento dei capelli. Successivamente tramite ferro e piastra ho creato tra le varie separazioni, quindi dalla parte bassa alla parte alta, un effetto styling molto molto morbido, quindi con qualche onda che nell’insieme ci concede un movimento davvero naturale. In questo caso abbiamo utilizzato anche un prodotto testurizzante che serve appunto ad allargare quello la tessitura dei capelli.

Charlotte Mesman per ADVERSUS