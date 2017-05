I capelli come li porterai questa estate 2017? Capelli uomo: il look after party

Il top hair stylist britannico Neil Moodie è un maestro guarda si parla di stili di capelli innovativi ed originali. Neil è assolutamente famoso per le acconciature uniche che propone. E così anche per la sfilata MSGM Estate 2017 ha creato un look capelli after-party che potrebbe ispirarvi.

Sembra proprio che i ragazzi abbiano ballato tutta la notte. I capelli al centro della testa sono asciutti, ma le punte sono leggermente bagnate. Come sempre se volete creare questo tipo di look capelli, un look capelli bagnato, è importante usare i prodotti giusti.

Per questo look sexy e ‘sudaticcio’ non basta spruzzare dell’acqua nei capelli, e nemmeno usare il classico wet look gel che rende i capelli duri poco gestibili. Per questo look Neil Moodie ha usato tre prodotti dalla propria linea di prodotti per capelli Windle & Moodie.

Innanzitutto ha utilizzato una thickening cream e foundation spray per dare al capello la giusta texture. Per poi creare l’effetto bagnato ha usato shine & smoothing oil, applicando una buona quantità di questo prodotto sulle punte otterrete questo look bagnato.

Abbiamo notato che i modelli nel backstage della sfilata avevano i capelli tutti piuttosto lunghi, abbiamo chiesto a Neil se anche questo è un trend “Sì” conferma Moodie, ed aggiunge che i capelli in questo momento tendono ad essere leggermente più lunghi ed anche un po’ meno curati, più vissuti.

Guardate le foto qui sotto, e il video in fondo alla pagina.

VIDEO