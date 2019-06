Capelli lunghi uomo. Come pettinarli per un look stile anni ’50 con Elia Piatto, Hair Stylist

Direttamente dal backstage della sfilata M1992 Estate 2020, un vero e proprio tutorial con Elia Piatto, hair Stylist, che ci fa vedere come riprodurre le pettinature dei modelli per questa sfilata.

I capelli dei modelli sono ormai lunghi, questa non è più una novità per i lettori di ADVERSUS, e i capelli lunghi si prestano bene a questa pettinatura che è in un certo senso una reinterpretazione in chiave moderna delle pettinature anni ’50, con tanto prodotto e capelli in perfetto ordine. Ecco come fare, armatevi di fohn, degli spray giusti, e poi seguite le spiegazioni di Elia Piatto. Buon lavoro!

ADVERSUS