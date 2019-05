Capelli lunghi uomo. Ecco i tagli di capelli lunghi più trendy per l’estate

I capelli lunghi per l’uomo stanno tornando alla grande. Ancora non ci siamo completamente, e questo è anche dovuto al fatto che i capelli hanno bisogno di tempo per crescere, ma se dobbiamo giudicare da quello che stiamo vedendo nei backstage delle sfilate… il 2019 sarà l’anno del ritorno dei capelli lunghi per l’uomo.

I capelli si stanno allungando. I modelli li stanno facendo crescere, e sempre più stilisti selezionano modelli con i capelli lunghi per le loro sfilate, e per le loro campagne pubblicitarie. Passati sono i tempi del capello rasato, dimenticati sono i tempi dell’undercut, remoti per fortuna i tempi degli hipster che temevamo non sarebbero mai passati. Ma tutto passa. Per fortuna.

E allora prepariamoci al capello lungo per l’uomo, passerà anche questo trend certamente, ma godiamocelo finchè dura. Ecco qualche idea presa direttamente dal backstage della sfilata MSGM Autunno Inverno 2019 2020 alla Milano Fashion Week. Abbondante uso di prodotto nei capelli, e capelli lasciati liberi di scompigliarsi come meglio credono. L’importante è che siano lunghi.

