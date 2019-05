Capelli lunghi per l’uomo. Tre idee per essere in linea con le tendenze capelli uomo 2019

Il capello lungo sta tornando di moda, finalmente. Non ancora veramente lungo, ma sicuramente un capello più lungo e più curato rispetto al passato. I ragazzi che abbiamo visto sfilare alle recenti sfilate della Milano Fashion Week erano stati scelti in gran parte anche in base alla lunghezza dei loro capelli.

Torna dunque il capello lungo per l’uomo, e con il capello lungo tornerà sicuramente anche una maggiore attenzione alla sua cura, e ai prodotti per mantenere i capelli sani, oltre agli immancabili prodotti per lo styling dei capelli.

Però capello lungo è una definizione un po’vaga. Ci sono tante lunghezze, ci sono tanti tipi di capelli diversi, e ci sono tanti fattori che determinano il successo o l’insuccesso di un look capelli. Ricordatevi di non seguire mai le tendenze senza interpretarle, e questo vale sicuramente per i capelli. Noi, per aiutarvi a fare una scelta, e per darvi qualche idea, abbiamo scelto tre look capelli, prelevati direttamente dal backstage della sfilata Daks Autunno Inverno 2019 2020 a Milano, e ve li proponiamo in questa pagina.

Si tratta di tre look capelli, lunghi e per l’uomo, che però interpretano il trend in maniera differente, e che potrete usare come base di partenza per la vostra ricerca personale, per il vostro nuovo taglio di capelli estate 2019. Portate queste foto con voi dal vostro parrucchiere di fiducia e… osate!

