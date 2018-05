Capelli ricci uomo. Tagli e idee capelli uomo dal backstage della sfilata MSGM

Tendenze capelli ricci per l’uomo. “Gli uomini stanno imparando a valorizzare il proprio tipo di capelli invece di cercare di cambiarlo. Quindi se hanno dei capelli ricci li fanno diventare lunghi e ricci, se hanno le onde… li fanno diventare lunghi e con le onde… se hanno i capelli lisci li tengono lisci e li fanno crescere…”

Capelli ricci uomo, le tendenze capelli uomo spiegate dagli addetti ai lavori

I modelli hanno tutti, o quasi, capelli ricci e/o capelli lunghi. Neil Moodie, Hair Stylist di fama internazionale, ha diretto il team di Toni&Guy per la realizzazione dei look capelli dei modelli. In questa intervista Neil ci spiega come ottenere le acconciature pensate per questa sfilata, dove in mezzo ai modelli professionisti hanno sfilato veri studenti universitari. Siete alla ricerca di idee capelli per il vostro nuovo look? Leggete l’intervista, guardate il video, e soprattutto le foto tagli di capelli ricci uomo che trovate più sotto.

Guarda l’intervista video a Neil Moodie. Capelli ricci e capelli lunghi per l’uomo

“Il look capelli dei modelli è piuttosto retro style, richiama molto lo stile dei capelli anni ’80. Il casting per la sfilata MSGM Autunno Inverno 2018 2019 è in gran parte uno street casting, molto interessante. Una delle cose che abbiamo cercato di fare è stata quella di celebrare i capelli ricci” ci spiega Neil Moodie “Ci siamo un po’ allontanati dallo stie di capelli anni ’80 nel senso che i capelli sono un po’ più gonfi, non così piatti e non così ‘sistemati’.”

“Le acconciature uomo qui sono un po’ più disonvolte, i capelli e i ricci sono un po’ più selvatici e pazzi per certi versi, ed abbiamo cercato di non appesantirli troppo con i prodotti per capelli. Questo per dare un feeling vero alle acconciature dei ragazzi, i capelli sono autentici nel loro aspetto”. L’intervista continua sotto le foto.

“Chiaramente abbiamo usato dei prodotti per ottenere questo look capelli, ma non ho voluto che si vedesse troppo l’uso di prodotto nei capelli perché soprattutto i capelli ricci tendono a mostrare subito l’uso esagerato di prodotto per capelli e bisogna fare attenzione. Per quanto riguarda i ragazzi con i capelli lunghi… abbiamo cercato di ottenere un look capelli ‘non lavati da un paio di giorni’, come quando ti svegli e sono gonfi in certi punti… e poi non li pettini nemmeno, così con i prodotti abbiamo cercato di riprodurre questo look.”

Quindi che prodotti per capelli avete usato per i capelli ricci? E per i capelli lunghi?

“Abbiamo usato un mix di prodotti a seconda del tipo di capelli che ci trovavamo di fronte, quindi per i ragazzi con i capelli più dritti e lisci abbiamo usato dello spray a base di sale marino e poi uno spray per aumentare il volume e la texture del capello” continua a raccontarci Neil Moodie “Per quanto riguarda i capelli ricci, per alcuni abbiamo usato un leave-in conditioner per i capelli che non avevano un aspetto nutrito, per renderli un po’ più umidi da vedere. Ma abbiamo anche usato uno spray a base di proteine. E poi abbiamo concluso anche qui con uno spray volumizzante e ‘texturizzante’ per rendere il capello più matte, più opaco. Una delle cose che ho cercato di evitare è stato il capello lucido, perché altrimenti si vedrebbe troppo l’uso del prodotto, e qui invece vogliamo un look matte e con una buona texture dei capelli”

I capelli ricci per l’uomo sono un trend. Quali altri tend capelli vedi all’orizzonte?

“Penso che la tendenza capelli uomo più forte del momento siano i capelli lunghi, non solo per quanto riguarda i capelli ricci per l’uomo, ma in generale. Sembra che i ragazzi stiano iniziando a far crescere i capelli. Penso, o almeno sembra, che si stiano annoiando del solito taglio di capelli, e quindi li stanno facendo allungare. Ma quello che mi piace è che gli uomini stanno imparando a valorizzare il proprio tipo di capelli invece di cercare di cambiarlo. Quindi se hanno dei capelli ricci li fanno diventare lunghi e ricci, se hanno le onde… li fanno diventare lunghi e con le onde… se hanno i capelli lisci li tengono lisci e li fanno crescere. Non esiste uno stile specifico, è solo una questione di lunghezze che si allungano e la celebrazione del proprio personale stile di capelli”

Charlotte Mesman per ADVERSUS