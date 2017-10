Capelli sani e lucidi, anche in estate

Quando cambia la stagione, cambiano anche i capelli. Perciò bisogna dare attenzione extra alla cura dei capelli durante l’autunno e la primavera. Se volete quindi arrivare in spiaggia con capelli splendenti, è il momento di intensificare le cure.

Naturalmente vogliamo una chioma sana da mettere in mostra. In primavera può capitare però che perdiamo più capelli. Per combattere questo fenomeno potete integrare l’alimentazione con vitamina b5. Curate bene i capelli e riducete lo stress (che a sua volta può causare la caduta dei capelli).

Non possiamo che ripetere l’importanza dei prodotti giusti. È meglio avere un paio di prodotti mirati e di alta qualità che avere l’armadio pieno di prodotti sintetici che non fanno altro che abbellire i capelli ‘da fuori’ senza però nutrirli. Se non sapete bene quali prodotti sono adatti per il vostro tipo di capelli, fatevi consigliare dal vostro parrucchiere. Ricordatevi poi che la cura quotidiana è fondamentale.

Non lavate tutti i giorni i capelli con lo shampoo. Un lavaggio ogni due, tre giorni è sufficiente. Per sentirvi fresche e pulite potete sciacquare i capelli – i giorni che non li lavate – con acqua senza utilizzare shampoo.

Nutrite i capelli almeno una volta la settimana con una maschera apposita. Se i capelli sono secchi e opachi, potete tenere la maschera una notte intera. Di sera lavate i capelli e applicate la maschera. Coprite i capelli con un asciugamano e lasciate riposare tutta la notte. La mattina dopo ci sarà ben poco da sciacquare. I capelli avranno assorbito tutta la crema, specie se sono porosi, secchi o danneggiati.

E quando ce l’abbiamo fatta ad arrivare al mare con capelli sani e lucidi, sarà importante mantenerli così. Proteggete perciò i capelli dalle influenze dannose di sole e mare applicando sempre un filtro solare. Se non disponete di un prodotto apposito per i capelli, potete anche utilizzare la crema solare per il corpo o il viso. Non importa se i capelli, dopo l’applicazione, risulteranno grassi o ‘ sporchi’. Basta prendere le ciocche e stringerle tra le dita per formarne dei ricci – quasi dreadlock. Molto estivi!

A cura di Margherita.net