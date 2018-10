Capelli secchi? Ecco come ridare lucentezza e idratazione ai capelli secchi e sfibrati

Arrivano le giornate fredde, ed una delle conseguente più evidenti del calo delle temperature riguarda la salute dei nostri capelli. Soprattutto durante i mesi freddi i capelli tendono ad apparire secchi, sfibrati, statici. Questo avviene per cause assolutamente naturali che una scarsa cura dei capelli, o in certi casi una eccessiva cura dei capelli, può esasperare.

Il freddo non è amico dei nostri capelli, e per questo motivo dobbiamo combattere i sui nefasti effetti in tutti i modi possibili. Come? Con una cura quotidiana, adottando tante nuove piccole e grandi abitudini che contribuiranno tutte insieme ad una maggior salute dei nostri capelli, che si tradurrà in un aspetto più sano, e più bello.

Una spuntatina ai capelli

Importante partire da una base sana, un capelli già danneggiato non si recupera. Quindi rivolgetevi al vostro parrucchiere di fiducia e chiedete di rimuovere le punte ‘morte’ senza pensarci due volte. I capelli ricresceranno, e intanto saranno da subito più sani da vedere.

Cura l’alimentazione

Ci sono degli alimenti che sono sicuramente ‘amici dei capelli’, e faremmo bene ad inserirli nella nostra dieta quotidiana. Soprattutto i cibi ricchi in omega-3 come ad esempio il salmone, il tonno fanno benissimo ai capelli (e alla pelle). E poi i frutti di bosco, i broccoli, (un po’ di vino rosso…) sono degli ottimi antiossidanti altrettanto utili.

Integratori, minerali e vitamine

Importantissimi per la salute dei capelli, soprattutto al giorno d’oggi visto che i cibi conservati e ultra lavorati sono notoriamente carenti sotto il profilo alimentare. Saranno comodi, saranno anche forse buoni. Ma sani no… e allora integrare con vitamine come la Vitamina C, la Vitamina A, la Vitamina H, e con minerali come il ferro diventa quasi un obbligo.

Non lavare i capelli ogni giorno

Anche se pensate che lo shampoo che avete comprato sia delicato sui vostri capelli, rendetevi conto che ogni lavaggio toglie sostanze naturalmente protettive dei nostri capelli. Lavaggi troppo frequenti possono mettere la base per un capelli secco e sfibrato. A questo aggiungiamoci smog e freddo…

Non asciugare i capelli con il phon

L’aria rovente emessa dal phon non è assolutamente indicata quando si hanno dei capelli con una naturale propensione alla secchezza. Idem per i prodotti per lo styling dei capelli come piastre o ferri. Quando non se ne può assolutamente fare a meno cercate di ridurre al minimo l’esposizione dei capelli a questi strumenti, e cercate di applicare prima dei prodotti protettivi per i capelli.

Evitare di lavare i capelli con acqua troppo calda

E in ogni caso il risciacquo finale fatelo sempre con acqua tiepida quasi fredda.

Coprite i capelli con una cuffia o un berretto quando siete fuori al freddo

Aiuta moltissimo tenere i capelli al caldo protetti dal vento e dagli agenti atmosferici in generale. Fatene un’abitudine, portare sempre con voi una cuffia e tiratela fuori ogni qual volta dovete uscire al freddo.

