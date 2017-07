Capelli da ‘surfista’ per l’estate?

Ecco come ottenere una texture capelli ed un aspetto tipicamente estivo, come quello dei surfisti che passano le giornate tra sole ed acqua di mare. Ecco come ottenere un look capelli da surfista.

Estate, caldo e voglia di cambiare look. E un nuovo look non può prescindere dai capelli, che – se non troppo corti – permettono di ottenere in un attimo cambiamenti molto visibili rispetto al nostro stile tradizionale.

In questo articolo vi proponiamo di giocare un po’ con il look estivo per eccellenza, quello che va sotto il nome di ‘surfer hair’. Grandi onde nei capelli, capelli dall’aspetto forte e robusto, una texture tipica dei capelli di chi trascorre ore tra le onde del mare, sotto il sole. Come i surfisti, appunto.

Il tutto, chiaramente, senza spostarsi da casa 🙂

La soluzione più rapida, anche se non la più economica (ma quando si tratta di investire nel nostro look non badiamo a spese, giusto?) è quella di acquistare uno spray per capelli a base di sale marino. Non sapevate dell’esistenza degli spray a base di sale marino? Bene, adesso lo sapete.

Se volete ottenere l’effetto giusto applicate lo spray dopo aver inumidito i capelli, e spettinateli con le dita massaggiando bene lo spray fino alle radici dei capelli.

Lasciate asciugare all’aria o usate il fohn ma fate attenzione a non rovinare l’effetto ‘asciugati dal vento di mare’ che vogliamo ottenere. Non lisciateli troppo, insomma.

C’è anche ci si ‘costruisce’ lo spray a base di sale marino a casa, ma in questo caso bisogna fare attenzione a non esagerare con la concentrazione, poiché il sale nei capelli… bene non fa, e una concentrazione troppo elevata potrebbe danneggiarli.

Ultimo suggerimento. Procuratevi anche un balsamo per capelli, o un leave-in conditioner, al cocco. Lasciatene un poco nei capelli, il suo profumo contribuirà ad aumentare ancora di più l’effetto-sole tropicale.

Alle ragazze piacerà 😉

ADVERSUS