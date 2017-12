Capelli uomo 2018. Le tendenze capelli da non perdere: una frangia corta per un look immediato e moderno

Siete alla ricerca di qualche idea per il vostro nuovo taglio di capelli, un taglio di capelli uomo che sia in linea con le tendenze capelli 2018? Noi abbiamo questa proposta, direttamente dal backstage delle sfilate uomo: una frangia corta. Vi spaventa la parola frangia? Fermi un attimo, dateci fiducia e continuate a leggere!

Le tendenze capelli uomo 2018 riassunte in poche righe

Negli ultimi anni abbiamo letteralmente visto di tutto per quanto riguarda le tendenze capelli uomo. Il look hipster era hot, ma adesso per fortuna è passato anche se ci ha lasciato una piccola eredità: tagli e capelli ultra curati.

Nonostante il fatto che i tagli di capelli per l’uomo stiano diventando un po’ più rilassati, sono sempre molto netti, non più ‘incollati’ come avveniva per il look hipster, ma sicuramente nemmeno troppo disinvolti come potete vedere nelle foto qui sotto.

Idee capelli uomo 2018. Tendenze capelli 2018: la frangia corta

Un altro dettaglio che torna in tutti i tagli e in tutti i look capelli uomo che vedete qui sotto è la frangia corta, di cui già vi parlavamo. Una frangia così corta è subito ottenibile per la maggior parte degli uomini perché solitamente hanno già una lunghezza adeguata, eccezion fatta per chi porta i capelli a spazzola of course.

Una frangia corta è dunque già facilmente ottenibile, potete farla tagliare subito. Poi potrete portarla in vari moda, liscia o con qualche riccio a seconda del vostro tipo di capello.

Come vedete nelle foto, potete optare per una leggere differenza di lunghezza tra la frangia e la lunghezza dei capelli sul centro della testa e quelli ai lati, ma non deve necessariamente essere così. Anche senza una grande differenza nella lunghezza (vedete la prima foto qui sotto) una frangia corta può stare bene.

Senza ‘undercut’ diventa più classica, anche questa scelta dipende esclusivamente dal vostro gusto personale. Guardate le foto tagli di capelli uomo qui sotto e poi fatevi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia.

