I capelli naturali sono di tendenza, quando si parla di tendenze capelli uomo. Lo abbiamo visto alle ultime settimane della moda per l’estate 2018 (yes, siamo molto avanti! 🙂 Se in passato gli stilisti sceglievano un look unico per tutti i modelli, magari impastando tutti i tipi di capelli con un gel che li rendeva tutti uguali, adesso invece ogni modello viene pettinato e preparato singolarmente, in base alle sue caratteristiche.

Le cose in questo caso si complicano, quando si decide di seguire l’inclinazione naturale di ogni modello, di ogni capigliatura, l’hair stylist deve davvero rimboccarsi le maniche e capire come procedere in ogni singolo caso.

Parlando di modelli e di sfilate, tenete presente che questi ragazzi passano per le mani di decine di hair stylisit durante le settimane della moda, e che quando arrivano nel backstage di una sfilata i modelli hanno pettinature e prodotti da rimuovere prima di poter incominciare a lavorare sulle loro teste. Uno dei trucchi degli addetti ai lavori consiste nel bagnare i capelli dei modelli e lasciarli asciugare naturalmente, per vedere come si comportano, e poi assecondare la tendenza naturale del capello.

Capelli uomo. Cosa possiamo imparare da tutto questo? E cosa possiamo fare per i nostri capelli?

È molto importante innanzitutto conoscere la texture naturale dei propri capelli. Potrete stabilire non solo la pettinatura ma anche il taglio di capelli più adatto ai vostri… capelli.

E allora provate a fare come fanno i parrucchieri nei backstage delle sfilate. Bagnate i capelli e lasciateli asciugare, studiate come si comportano. Diventano ricci? Ondulati? Si spostano più naturalmente verso un lato che verso un altro? Può essere interessante assecondare tutte queste caratteristiche del vostro capello. Se avete i ricci, accentuateli. Per anni abbiamo cercato di appiattire il capello riccio, ma perché? Il nuovo trend è quello di rafforzare la tendenza naturale del capello. Lo stesso vale per chi ha i capelli naturalmente lisci.

La texture naturale dei vostri capelli dovrà essere anche la base del taglio di capelli che sceglierete. Parlatene con il vostro parrucchiere, chiedetegli cosa potete fare per valorizzare il vostro tipo di capelli. Se avete dei capelli ricci sarebbe un peccati tagliarli a spazzola. Avete una onda naturale, non ammazzatela con un gel ultraforte. Accentuate ciò che vi rende unici. Fa parte della vostra personalità.

