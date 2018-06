Tagli di capelli uomo estate 2019. Fatevi notare con questo taglio di capelli!

Parliamo di tagli di capelli uomo per l’estate 2018. Vi piace sperimentare con i capelli e con i vari look che un taglio di capelli azzeccato permette di ottenere? Vi piacciono acconciature particolarmente trendy e ricercate (e ovviamente ultra cool)? Allora guardate la video intervista con ‘Ryan’ David Concannon di Toni&Guy. Per la sfilata di N21 per la primavera estate 2019 Ryan e il team di Toni&Guy hanno creato un hair look molto interessante con due texture diverse.

Il risultato è un’acconciatura super cool. Nella video intervista qui sotto Ryan vi racconta come procedere e quali prodotti per capelli usare. Sotto il video potete leggere il riassunto dell’intervista. E poi tocca a voi. Sperimentate con questa acconciatura. Anticipate le tendenze capelli uomo 2019.

Tagli di capelli uomo. Ecco come creare questo hair look

L’acconciatura per la sfilata di N21 per la primavera estate 2019 è un mix di due texture: capelli lisci sul davanti e capelli voluminosi e movimentati verso il centro della testa. I capelli non devono essere troppo perfetti, la texture deve avere un look ‘vissuto’.

I look variano da modello a modello. L’individualità è la base per questa acconciatura. Noi aggiungiamo: l’individualità è un trend che attualmente vediamo dappertutto: nelle tendenze capelli uomo ma anche nella moda.

Per questa acconciatura Ryan e il Toni&Guy Team hanno usato i prodotti di label.m.

Come primo prodotto utilizzate label.m Blow Out Spray. Lavorate il prodotto nei capelli, lasciatelo asciugare e utilizzate un ‘vent brush’ per creare più volume possibile. Per vostra informazione: un ‘vent brush’ è una spazzola con setole sintetiche e con fori nella base che lasciano passare l’aria calda del föhn. Con le setole alzate i capelli e poi li scaldate da sotto con il fohn per creare volume.

Una volta ottenuto il volume desiderato, utilizzate label.m Complete Texturising Volume Spray. Questo spray dona quel look vissuto.

Come ultimo utilizzate un gel (label.m Create Gel) per lisciare i capelli sul davanti. Applicate il gel sui capelli e spingeteli verso il centro della testo facendo alzare in questo modo il volume che avete creato.

La molletta che vedete in varie foto è usata solo per tenere schiacciati e lisci i capelli. Ovviamente viene tolta prima della sfilata.

Oltre al look capelli con due texture Toni&Guy Team ha creato altri 8 o 9 hair look individuali per i modelli con capelli molto corti. In genere questi look sono molto puliti e ordinati.

Guardate le foto e sperimentate con il look. Non dimenticando di aggiungere un tocco personale. Il trend è individualità, vi ricordate?

