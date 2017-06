Capelli uomo. Una perfetta riga di lato

La riga di lato non ha conosciuto molti bassi a partire dagli Anni Quaranta, ma qualche anno fa è tornata prepotentemente di moda grazie a Don Draper e alla serie televisiva Mad Men. E da quella volta è sempre in auge, per la strada, sulle passerelle.

Una riga di lato è un modo perfetto per avere un look impeccabile con poco sforzo. È il taglio, lo stile, di capelli che accomuna l’uomo d’affari di successo all’immagine del bravo ragazzo.

Se amate la perfezione, allora non basterà però un pettine. In questo caso meglio parlare con il vostro parrucchiere di fiducia che taglierà i capelli per poterli portare bene con la riga di lato, magari con qualche accorgimento tecnico che solo i parrucchieri più esperti conoscono.

Spiegate al vostro parrucchiere da quale lato volete portare la riga, e quanto volume di capelli volete ai lati della testa. E poi chiedete anche consiglio sul prodotto per capelli più adatto. La cera per capelli funziona abbastanza bene, ma per una testa impeccabile forse dovrete fare ricorso a qualcosa di più forte, forse addirittura ad una lacca per capelli.

Per facilitare la riga, provate a chiedere al vostro parrucchiere di fiducia di aiutarvi a scolpirla con il rasoio. Fate attenzione che non ne scolpisca una troppo grossa, o troppo sottile. Una riga grossa sta bene in un uomo dal look moderno, ma va pensata anche in funzione dello stile di vita, e del lavoro che si fa.

In ogni caso, sappiate che la riga di lato sta bene con qualsiasi tipo di capello. Chi ha i capelli naturalmente lisci sarà sicuramente avvantaggiato, ma proprio chi ha i capelli mossi o ricci potrebbe trarre il maggio beneficio estetico da questa pettinatura così ordinata. Magari uno potrebbe anche pensare di tenere i capelli corti di lato, ma tenerli lunghi sulla parte superiore della testa, come abbiamo visto fare alla sfilata Emporio Armani autunno inverno 2017 2018.

Nelle foto qui sotto potete vedere come vengono preparati i capelli dei modelli, con quali strumenti e quali prodotti. Per quanto ci riguarda potete lasciar tranquillamente perdere le forcine per i capelli, ma un fohn è molto importante per disegnare con decisione una riga che rimane nel tempo. E per dare il giusto movimento ai capelli.