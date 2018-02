Tre aggettivi per descrivere Carola Varini, la nuova modella di copertina di ADVERSUS? Dolce, spontanea, sexy. Eccola qui riassunta in tre semplici parole, anche se per raccontare Carola non basterebbe un libro. Adesso che ci penso, nemmeno un’enciclopedia.

Abbiamo incontrato Carola a Milano, per conoscerci e parlare della sua cover model feature. Dopo due minuti non c’era più alcun dubbio: Carola doveva essere la nostra nuova modella di copertina. E così, come si dice… detto fatto. Calendario alla mano abbiamo organizzato tutto, e la realizzazione del servizio fotografico che vedete qui sotto (e del video che troverete sempre qui tra un paio di giorni) è stata un vero gioco da ragazzi.

Carola è una ragazza molto bella, lo potete vedere da voi, ed è anche una ragazza piena di sorprese. Quali? Leggete l’intervista qui sotto per scoprirlo… Alessio.

Instagram https://www.instagram.com/carolavarini/

Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini Carola Varini ADVERSUS Cover Model. Foto Alessio Cristianini

Ciao Carola, puoi dirci qualcosa su di te?

Ciao a tutti. Sono Carola e sono di Milano. Oggi mi vedete come modella ma la mia vera passione è la recitazione…

Quali sono i tuoi interessi, i tuoi hobby?

I miei hobby? Adoro cucinare, soprattutto i dolci. Dolci di tutti i tipi, per i miei amici per i miei familiari. Il mio sogno è quello di trasformare questo mio hobby in qualcosa di più concreto, infatti ci sta lavorando proprio in questo periodo. Sto per aprire una pasticceria di dolci siciliani cannoli, biscotti alla mandorla, cioccolata di Modica… e molto altro.

Che tipo di ragazza sei? Come ti descriveresti?

Mi reputo una ragazza solare ed espansiva anche se a volte sono un po’ paranoica…

Che tipo di uomo piace a Carola?

Amo mangiare questa è una cosa fondamentale quindi amo scoprire anche i nuovi ristoranti. Il mio uomo ideale è un uomo che sa tenermi dietro anche sotto questo punto di vista.

E dal punto di vista fisico?

Non amo i tipi palestrati, quelli che sono troppo attenti al proprio aspetto. Certo un uomo deve essere curato, ma senza esagerare…

E dal punto di vista della personalità?

Il mio uomo ideale mi deve saper coccolare. Mi piacciono gli uomini maturi che si prendono cura di me mi fanno sentire bene.

Sei gelosa?

Se sono una ragazza gelosa…? Beh qua è meglio forse se non mi esprimo…

Carola e i viaggi. Che rapporto hai con i viaggi?

Per quanto riguarda il viaggiare… beh io adoro viaggiare. La mia destinazione preferita è l’America. Anzi proprio in questi giorni sto finendo di organizzare mio prossimo viaggio, che sarà in Messico.

Carola e la moda. Come siamo messi sotto questo punto di vista? 🙂

Vi sembrerà strano ma non sono una che segue la moda e le tendenze a tutti i costi. Non amo fare shopping nei grandi centri commerciali per il semplice fatto che odio fare le file, aspettare, provare, vedere casino… E quindi per la mia comodità faccio i miei acquisti online. Però adoro le borse. Le mie preferite in generale sono quelle di Chanel

Grazie Carola. Alla prossima?

Sicuramente! Un bacio a tutti i lettori di ADVERSUS

ADVERSUS

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter