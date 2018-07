Carola Varini, due occhi da urlo, una bocca da sogno. Modella di copertina

Carola Varini è di nuovo la nostra modella di copertina. Come capita sempre, quando ci troviamo bene a lavorare con una modella… la invitiamo per un nuovo servizio. E questa volta oltre alle foto che trovate qui sotto, ben due video! Tanto per trattare bene i nostri lettori, ma anche per far vedere quanto è bella Carola, e soprattutto quanto è simpatica ed espressiva di fronte al video.

Sedetevi ben comodi perché i prossimi dieci minuti li dovete dedicare a Carola, guardandovi i due brevi video qui sotto, godendovi le sue nuove foto, e leggendo l’intervista. Tanto per conoscere meglio la nostra bellissima Carola. Alessio

Guardate i video qui sotto

Quali sono le tue caratteristiche migliori, dal punto di vista della personalità?

Penso che le mie caratteristiche migliori siano la spontaneità, la creatività e la positività!

E dal punto di vista fisico, invece?

È difficile da dire perché vedo su di me sempre i difetti nonostante sia un po’ egocentrica e questo rende il tutto molto ambiguo! Comunque se devo scegliere direi labbra e occhi!

E le foto qui sotto (l’intervista continua dopo le foto)

Esiste l’amicizia tra ragazze nel mondo dello spettacolo? È possibile avere delle vere amiche, oppure la concorrenza è troppo forte?

La concorrenza c’è e non si può negare ma questo non solo nel mondo dello spettacolo ma un po’ in tutti i settori. In generale in ogni caso è difficile trovare una vera amica!

Hai qualche rimpianto, qualcosa che non ripeteresti se potessi ricominciare la tua carriera come modella?

Gli unici rimpianti che ho sono dovuti non a qualcosa che ho fatto… bensì a qualcosa che non ho fatto!

Quali sono i tuoi sogni per il futuro, sempre per quanto riguarda il tuo lavoro nel mondo dello spettacolo?

Spero di continuare il lavoro da modella fino a quando il mio fisico e il mio viso me lo permetteranno. Mi piacerebbe recitare in qualche telefilm ma appunto rimane un sogno nel cassetto.

E invece parlaci dei tuoi progetti come ‘imprenditrice’…

Al momento sto aprendo la mia pasticceria a Bergamo! Anche se magari non si direbbe visto il lavoro che faccio amo i dolci! Si chiamerà ‘Sweet Carolyna Italian Bakery’ e sarà un’attività a conduzione familiare. Meglio di così!

Il tuo profumo preferito?

Il mio profumo preferito è Chanel N5

E su un uomo?

Il mio profumo preferito su un uomo? Eh… ovviamente quello del mio compagno: Creed! Domanda facile!!

La spesa più pazza che hai mai fatto?

La spesa più folle… Oddio… Purtroppo vorrei dire una bella borsa ma la spesa più folle è stata la mia casa!!!

La tua paura più grande?

Penso che la mia paura più grande sia quella di perdere le persone che amo

L’ultimo sogno che hai fatto e che ricordi?

L’ultimo sogno… Mmm… Non lo ricordo! Direi una bugia…

Come ti descriveresti in una parola?

Pazza… Ma in senso buono!!!

