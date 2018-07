Cinque consigli per capelli sani e forti

Come curare i capelli, come avere capelli sani, forti e lucidi, che valorizzino il taglio che abbiamo scelto per questa stagione. Cinque consigli molto semplici ma anche molto importanti per la cura dei capelli.

Per avere dei capelli che siano belli, che tengano il taglio e che diano sempre l’impressione di essere forti e sani è importante – sembra una tautologia ma per molti questo non è così scontato – che i capelli sani lo siano per davvero. Capelli sfibrati da sole e mare, o da shampoo troppo aggressivi, capelli poco puliti e poco curati, lavaggi troppo frequenti (o infrequenti) e tantissimi altri errori nella ‘gestione’ dei capelli recano danno alla struttura del capello stesso, e di conseguenza al suo aspetto. Con tutto ciò che ne consegue (e che noi con i consigli che seguiranno vogliamo evitare…)

Per avere dei capelli sani, folti, forti e lucidi (oltre a contare su un buon patrimonio genetico) seguite questi cinque consigli degli esperti:

1) Attenzione all’uso dell’asciugamano. Non sfibrate i capelli con un uso troppo energico dell’asciugamano. Quando sono bagnati i capelli sono molto fragili e uno sfregamento troppo energico con l’asciugamano può danneggiarli.

Provate invece, dopo aver delicatamente rimosso l’acqua in eccesso con le mani, ad asciugarli con un asciugamano morbido effettuando dei movimenti lineari, partendo dal centro della testa verso le punte dei capelli. Ripetete il movimento fino a quando il capello non sarà sufficientemente asciutto.

2) Attenzione all’uso del phon. Evitatelo se potete (magari se avete i capelli corti) oppure limitatene l’uso al massimo, e cercate di usare prodotti spray protettivi (ne esistono in commercio) per evitare che l’aria calda danneggi eccessivamente la struttura del capelli. Fate attenzione anche a non seccare troppo il cuoio capelluto con un getto di aria troppo calda diretta alla base dei capelli, e per periodi troppo prolungati. Non asciugate mai i capelli fino in fondo, lasciateli sempre leggermente umidi.

3) Lavate i capelli piuttosto con l’acqua fredda che con quella troppo calda. Lavaggi con acqua troppo calda hanno un effetto dannoso molto importante sulla struttura e sull’aspetto dei capelli. Evitateli.

4) Utilizzate sempre uno shampoo professionale, non quelli che trovate sui banchi del supermercato, e cercate di non esagerare con i lavaggi. Un paio di volte la settimana sono sufficienti, e in questo modo eviterete di stressare troppo i capelli. L’uso di un buon conditioner idratante (anche questo professionale, come quelli che si trovano nei negozi di parrucchiere o nei negozi specializzati, e non al supermercato…) è fondamentale per mantenere i capelli lucidi e sani.

5) Attenti ai gel e ai prodotti per lo styling. Ancora una volta, attenti a quello che trovate in circolazione, non sempre i prodotti più pubblicizzati sono i migliori amici dei vostri capelli. Chiedete al vostro parrucchiere di fiducia, e scegliete in base al tipo di capello, di taglio, e di effetto desiderato. In generale vale la regola: meno prodotto si usa, meglio è.

Tutto qui, a volte basta davvero poco per avere capelli sani, forti e lucidi da mostrare con orgoglio.

ADVERSUS