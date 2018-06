Cocktail estivi a base di Prosecco. Tre idee cocktail per l’estate

Nel giro di pochi anni è diventato uno dei prodotti più esportati e apprezzati al mondo. Il Prosecco piace perché non è impegnativo come altri vini, ha una gradazione alcolica accettabile, di solito sugli 11 gradi, e bevuto fresco d’estate è il leit motiv di aperitivi o dopo cena. Ecco tre idee per dei cocktail freschi, estivi e coloratissimi.

Prosecco e lime

4 lime

4 foglie di basilico

4 fette di cetriolo

Prosecco

Preparazione

Spremi 4 lime in un bicchiere, aggiungi 4 foglie di basilico e 4 fette di cetriolo. Lascia riposare in frigo per un paio d’ore.

Filtra il succo riposato, elimina le foglie di basilico e le fette di cetriolo, infine versa in quattro flûte, riempiendo circa un terzo di ogni bicchiere. Ora aggiungi il Prosecco e, a piacere, fettine di cetriolo e di lime e foglie di basilico per decorazione

Prosecco, pesca e arancia

6 pesche

Succo di un paio di arance

Un lime

Prosecco

Sbuccia le pesche e mettile nel frullatore, aggiungi il succo d’arancia e di lime, mixa. Versa il composto in 4 calici riempiendoli a metà, aggiungi il Prosecco e mescola.

Servi con qualche foglia di menta fresca.

Prosecco e limoncello

Limoncello ghiacciato

Prosecco

Lamponi

Versa in un calice 30 ml di limoncello ghiacciato, aggiungi il prosecco e mescola, metti almeno 4 lamponi per calice.

Costanza Cristianini