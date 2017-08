Come abbordare una ragazza in spiaggia? Con calma, educazione, e qualche accorgimento…

Abbordare una ragazza in spiaggia. Abbordare, che brutta parola. Non ci sono molto sinonimi per indicare quel momento in cui ti avvicini ad una ragazza che ti piace, e le rivolgi la parola per la prima volta. Sedurre? Affascinare? Conquistare…?

L’estate è la stagione della seduzione per eccellenza, e la spiaggia è storicamente il luogo in cui avviene la maggior parte degli… abbordaggi. Ok continuiamo a chiamarli così, almeno rende l’idea. Abbordare una ragazza in spiaggia. Come si fa?

Non è una cosa così semplice come ci piacerebbe. Spesso le ragazze in spiaggia sono in gruppo, si fanno i fatti loro, amano essere guardate certo, ma poi devono leggere un libro, spalmarsi la crema, togliere la pelle morta tra le dita dei piedi… insomma, cosa da ragazze.

Però capita di notarne una che ci piace in particolare, e in spiaggia non puoi stare lì a fissare per ore una ragazza… la parte del maniaco o dello sfigato è altrimenti assicurata.

In spiaggia bisogna agire. Vedere, pensare rapidamente, e mettersi in azione. Ecco alcuni consigli, provati, riprovati e approvati, per attaccare discorso con una ragazza in spiaggia.

Sfodera un bel sorriso , non da deficiente, ma un sorriso non guasta mai, è il miglior biglietto da visita.

Adesso sei nelle tue mani. Se ci saprai fare, da adesso sarà tutto in discesa. Il contatto è stabilito. Non strafare, non rovinare tutto con una battuta sbagliata… insomma le solite raccomandazioni… 😉

