Come capire se piaci ad una ragazza

I segnali (inconsci) che ti dicono se hai fatto colpo su una ragazza (segnali e che spesso nemmeno lei sa di mandare, o che non può fare a meno di mandare)

Non ci credete? Eppure anche le ragazze, se si sa dove e cosa guardare, possono tradire il proprio interesse per un uomo. Così come sono molto brave a dimostrare il proprio disinteresse. La natura umana, l’evoluzione della specie, la cultura, l’educazione, l’inconscio… parolone che però esprimono una serie di concetti responsabili in maggiore o minore misura di quanto stiamo illustrando in questo articolo.

Come si capisce quando una ragazza è attratta da un ragazzo? Non perché questa va da lui e gli dice ‘mi piaci!’. Magari fosse così facile. Le donne vanno decifrate, interpretate (capite mai, capire una donna è un’impresa che va oltre le nostre limitate capacità umane…). ma con un po’ di esperienza, intuito, e magari anche un po’ di fortuna, ci si può riuscire. Come? Ecco i segnali da cui puoi capire che una ragazza ti trova interessante. (Disclaimer: usa sempre il cervello, non prendere per segnali di interesse quella che magari è solo buona educazione da parte della ragazza)

Quando ti vede, anche da lontano, si sistema istintivamente i capelli. Quando le sei vicino non riesce a non toccarsi i capelli con una certa frequenza.

Se la sfiori (inavvertitamente) non si ritrae, e magari è lei la prima a toccarti mentre ti parla.

Ride delle tue battute, anche quelle (onestamente) meno riuscite

Se le parli, ti dedica tutta la sua attenzione. Suona il cellulare e lei non risponde, un’amica le chiede qualcosa le lei risponde “più tardi!” tornando a parlare immediatamente con te.

Cerca di farti fare dei complimenti. Ti chiede cosa pensi del suo nuovo taglio di capelli, del suo smalto per le unghie…

Scopre il collo mentre parlate, sposta i capelli da un lato o dall’altro del collo

Passa frequentemente la lingua sulle labbra per tenerle umide, o usa spesso il lip gloss con la scusa dell’aria condizionata che le asciuga le labbra…

Cerca dei punti di contatto, degli interessi in comune.

Si avvicina con il corpo o con il viso mentre parlate?

Gioca con la collana mentre ti parla

Ti pare che stia imitando il tuo modo di muoverti, o di parlare? Forse non ti pare. Forse lo fa perché inconsciamente vuole farti capire di essere molto simile a te…

Ti fa dei complimenti

Ti fa molte domande

Ti prende amabilmente in giro

Adesso però sta a voi fare 2+2 e capire se l’interesse è genuino, come per tutte le cose che riguardano noi umani, non esistono formule matematiche infallibili. Per fortuna.

