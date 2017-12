Come farsi la barba. Consigli per la rasatura anche per le ragazze ;-)

“Radersi con successo”. Cioè come farsi la barba, è un articolo della grande dermatologa statunitense Zoe Diana Draelos la quale sottolinea giustamente l’importanza della rasatura sia nel soggetto maschile che in quello femminile anche in relazione al fatto che molte patologie dermatologiche (dalle follicoliti alle pseudofollicoliti, alla cute sensibile) possono essere scatenate o riesacerbate da questo atto così frequente e spesso sottovalutato dal Dermatologo.

Scelta del Rasoio

La prima cosa da fare – sottolinea la Draelos – è dotarsi di un buon rasoio. Il rasoio ottimale deve avere necessariamente un certo peso e deve avere le lame sostituibili. Solo con un rasoio di questo tipo si ottiene la corretta angolatura necessaria per rimuovere il pelo danneggiando al minimo la cute. Inoltre i rasoi troppo leggeri – sostiene la Draelos – contengono lame di bassa qualità.

Quantità delle lamette

I primi rasoi contenevano una sola lama e hanno ormai solo un valore storico. I rasoi con doppia lametta hanno costituito un indubbio vantaggio in quanto la prima lama alza il pelo dalla superficie che è poi tagliata dalla seconda.

Questo serve ovviamente per proteggere la cute riducendo “il fuoco del rasoio”. Il passaggio successivo fu quello di aggiungere una nastro scorrevole; una specie di terza lama, addizionata da sostanze emollienti e antinfiammatorie quali l’aloe vera. Successivamente è stato sviluppato un rasoio multilama con 5 lame, con aggiunta di molle particolari. Queste molle consentono alle lame di ruotare sulle superfici convesse come come il mento o le guance, riducendo l’attrito con la cute.

Cura del rasoio

Un rasoio costoso richiede ovviamente una cura particolare, per evitare di compromettere la qualità della rasatura. Esso non deve essere alloggiato in un ambiente umido quale al doccia ma conservato in un cassetto dopo essere stato risciacquato e pulito adeguatamente, togliendo i residui. Il rasoio non deve essere lasciato cadere o sbattuto: qualsiasi danno anche se piccolo riduce drasticamente le capacità di rasatura.Ogni cartuccia andrà comunque sostituita al massimo dopo 5-7 rasature.

Selezione dei prodotti da barba

Per un ottima rasatura è necessario scegliere un prodotto che crei un ottima interfaccia tra la lama e la cute. Il prodotto migliore è un gel dispensato sotto forma di aerosol che diventa schiuma quando applicato sul viso. Il compito di queste sostanze è quello di trattenere acqua; ciò ammorbidisce la cheratina e rende possibile eseguire la rasatura con meno forza. La metodica giusta è quella di risciacquare la zona con acqua calda, applicare il gel sulla mano, fregarlo fino a farlo diventare una schiuma, tenerlo applicato 3-4 minuti prima di eseguire la rasatura.

Tecnica di rasatura

Lla qualità della rasatura è data dal rapporto tra la quantità di pelo rimosso e la quantità di cute asportata; più questo rapporto è alto, migliore è la qualità della rasatura. Il rasoio deve essere passato sulla zona interessata una sola volta in modo parallelo.

Un altro aspetto importante è dato dalla scelta del rasoio in rapporto alla sede dove deve essere operata la rasatura. Per le aree concave quali le ascelle e la bikini line esistono rasoi specifici diversi da quelli usati dai soggetti di sesso maschile. Infine per quanto riguarda il problema della diffusione delle infezioni che spesso segue la rasatura, la Draelos raccomanda di tenere il rasoio in un contenitore con alcool isopropilico per un minuto, e dopo di asciugarlo con cura.

