Come ti starebbe questo taglio di capelli? Tagli di capelli uomo 2019, foto e idee

Con i capelli uomo o cambia tutto o le cose restano uguali per lunghi periodi di tempo. Per alcuni anni abbiamo dovuto assistere alla onnipresenza del taglio hipster – tutti uguali, tutti impomatati e tutti tagliati che sembrava avessero usato il raggio laser. Sfumatura, basette e barba compresi.

Ma come capita spesso, dopo ogni rivoluzione assistiamo ad una controrivoluzione, lo stesso vale per le tendenze. La controtendenza capelli per l’uomo va diametralmente verso la parte opposta, come era logico attendersi. Le tendenze capelli si stanno muovendo, e lo vediamo chiaramente nei backstage delle sfilate, dove i modelli sono tradizionalmente almeno una stagione avanti rispetto alla strada.

La prima cosa che notiamo è che i capelli uomo stanno diventando più lunghi. Non solamente la parte superiore diventa più lunga, ma anche i lato e soprattutto dietro.

E la seconda cosa che salta all’occhio è lo styling dei capelli. Questa stagione vedremo molto, moltissimo movimento. Deve esserci movimento nei capelli. Questo effetto può essere ottenuto con il sapiente uso della giusta crema o pasta per i capelli. È molto importante che il prodotto usato non sia visibile. Che faccia quello che deve fare ma che non si veda.

Applicatelo sui capelli e poi lavorare ciocca per ciocca con le dita, modellandoli e poi con il fohn potrete fissare il risultato, sistemando quello che la struttura naturale del vostro capello normalmente non consentirebbe. Ci vuole un po’ di pratica, ma il risultato è assolutamente interessante.

