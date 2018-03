Correggere i difetti del viso dell’uomo con un trucco invisibile. I consigli di Michele Magnani di MAC

Il trucco per l’uomo è sempre uno dei punti di attenzione più interessanti durante le sfilate uomo (forse anche più della moda stessa). Come correggere i difetti, come valorizzare i punti di forza del viso dell’uomo? Ce lo spiega Michele Magnani di MAC in questa intervista girata nel backstage della sfilata MSGM Uomo Autunno Inverno 2018 2019 alla Milano Fashion Week.

Guardate il video con l’intervista e le immagini dei modelli



Qui alla sfilata di MSGM c’è uno street casting, per cui è molto interessante anche per noi approcciarci non ai modelli tradizionali, ma a dei veri ragazzi che vivono le nostre città. Per cui degli studenti universitari, e abbiamo creato un look molto credibile molto reale per cui la pelle viene curata nei minimi dettagli per rendere una perfezione però… più imperfetta. Questo significa che non ci sarà una sovrastruttura sulla pelle, qualcosa di molto naturale di molto leggero e di credibile come ho detto prima

Per le sopracciglia continuiamo con la nostra missione di lasciarle intatte soltanto pettinate un po’ verso l’alto in maniera un po’ più virile anche se vogliamo, per cui le sopracciglia sono molto importanti ma naturali, la pelle trasparente ma curata, labbra ben idratate.

Questo diciamo è il look minimal, ma che rappresenta un po’ gli uomini che vivono le nostre città e il nostro tempo soprattutto.

Come coprire i brufoli. Guarda il segreto è la cura della pelle, questa è la cosa più importante che deve essere a monte. Però ovviamente ci sono delle situazioni dove necessita un pronto soccorso pelle, o brufolo, e con un po’ di correttore… un correttore che deve essere della stessa tonalità esatta della pelle del nostro viso (non dobbiamo andare a creare l’effetto patch – che significa che quando usiamo un correttore troppo chiaro creiamo dei tondini, dei pallini sul nostro viso) per cui un correttore che va a coprire a togliere quello che è diciamo il rossore, la discromia.

Il brufolo, l’imperfezione è poi fissato con un pochino di cipria perciò una blot, perché le blot powder sono molto più leggere, sono una polvere molto più sottile e prive di colore per cui vanno soltanto a fissare e a togliere l’effetto lucido della cremosità del correttore. Questo è il segreto.

Charlotte Mesman per ADVERSUS

