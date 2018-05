Costumi da bagno uomo estate 2018. Ecco le tendenze moda mare uomo!

Avete bisogno di un nuovo costume da bagno per l’estate? Vi aiutiamo a fare la scelta giusta, aiutandovi a scoprire le tendenze costumi da bagno uomo estate 2018. Non che ci siano grandi cambiamenti rispetto alle stagioni scorse. Le tendenze uomo si sviluppano più lentamente nel tempo rispetto alle tendenze moda per la donna, e questo vale ancora di più per i costumi da bagno (che in fin dei conti sono soltanto dei piccoli pezzi di stoffa). Ma ogni stagione porta con se ovviamente sempre dei piccoli cambiamenti, piccole sfumature. Così questa stagione diventano più corti i boxer da mare in modo che anche le cosce potranno abbronzarsi. Ecco le tendenze moda per quanto riguarda i costumi da bagno uomo estate 2018.

Tendenze costumi da bagno uomo estate 2018: boxer da mare più corti

Sono sempre tra i più amati, i boxer da mare, ma quest’anno diventano un po’ più corti e più piccoli, anche se sempre abbastanza grandi per essere ‘decenti’. Boxer da mare troppo stretti o piccoli sono sempre ‘not done’. I boxer da mare per l’estate 2018 sono piuttosto dritti, dunque non svasati oppure voluminosi (niente modello ‘a palloncino’), e nemmeno troppo stretti intorno alle cosce.

I criteri per costumi da bagno ‘giusti’

I criteri sono sempre quelli: comodi, sicuri (niente parti preziose in vista, niente imbarazzo per chi vi sta vicino o nei paraggi), eleganti.

Per eleganti intendiamo: un modello che veste bene, dalla misura giusta e di buona qualità.

La buona qualità la si riconosce soprattutto dai dettagli: evitate dettagli in plastica, controllate sche le aperture per la corda abbiano degli anellini metallici (cromo), controllate anche l’interno che deve tenere ‘il tutto’ insieme.

Pantaloncini da surf uomo (boardshorts)

I pantaloncini da surf al ginocchio sono stati un po’ dimenticati nelle ultime estati ma ritornano per l’estate 2018. Sono soprattutto adatti per gli uomini alti. Se non siete alti, è meglio optare per degli shorts più corti.

Tendenze costumi da bagno uomo estate 2018: slip da mare uomo

Uno slip da mare uomo sta bene soltanto ai più ‘fighi’ tra di voi (intendiamo quelli che hanno un fisico bestiale) oppure a nuotatori agonisti.

Tinte unite

Il nero, il blu scuro e il bianco sono sempre dei (non)colori fantastici, anche per il mare. I colori scuri, come sapete, snelliscono. Se optate per il bianco, assicuratevi che il costume non sia trasparente.

Fantasie ottiche e quadri

Sulle passerelle per l’estate 2018 abbiamo visto un ritorno delle fantasie hawaiane, e questo trend torna anche nei costumi da bagno. Poi vanno forte le fantasie ottiche e i quadri/quadretti, un altro trend dalle passerelle.

Polo, shirts e camicie che fanno ‘pan dan’ (pendant)

Il trend vuole che anche l’outfit per andare al mare scelto accuratamente, meglio ancora se la polo o la camicia che indossate, faccia ‘pan dan’ con il vostro costume da bagno. Ai piedi indossate sneakers oppure ciabatte da piscina che sono tanto di moda anche quest’estate.

