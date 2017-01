Ecco come creare questa acconciatura disinvolta

Durante la Fashion Week a Parigi abbiamo ammirato la chioma disinvolta della modella/socialite Georgia Fowler e abbiamo chiesto a Pablo Robledo, International Hairstylist di Pantene come possiamo fare per ricreare questo look a casa. Ecco cosa ci ha detto:



‘Questo è un look di base molto semplice, bellissimo, molto naturale, magari adatto ad una donna che punta molto sul viso ma che conosce anche l’importanza dei capelli e che osa portarli con un’aria un po’ informale, molto spettinata. Per quanto semplice, questo è un look per chi conosce le mode e ama giocare con i contrasti. È per tutte quelle donne che si vestono con uno stile piuttosto definito e che osano abbinarlo ad un hair look un po’ pazzo. Non è uno stile molto pulito ma mostra carattere.’

‘Per lo styling procedete come segue. Alla base di tutto sta sempre la cura del capello con uno shampoo e balsamo di qualità. Dopo di quello potete applicare un mousse per dare una texture un po’ spettinata ai capelli. Per accentuare questo look spettinato asciugate i capelli con il fohn con diffusore tenendo la testa in giù. Per dare un po’ più volume alle radici potete anche fare delle trecce grosse quando i capelli sono ancora un po’ umidi. Una volta disfatte le trecce spettinate i capelli e mettete un po’ di olio e lacca per fissare il look. Non è difficile da creare, è molto naturale, molto organico.’

‘Sarà facile da creare, ma non sempre viene capito questo look, un look che dà l’idea di essere state un mese al mare senza aver curato i capelli. È un po’ grunge. In questa foto poi viene proposto quasi senza trucco, eccetto forse un po’ di mascara e balsamo. Certo, questa ragazza è bellissima, può anche non mettere niente, ma in genere questo tipo di look ha bisogno di un po’ più di trucco per non farlo sembrare un look ‘barbona.’

‘Se optate per questo look il mio consiglio è di indossare un profumo bello intenso e magari di non mettere dei jeans, ma di optare piuttosto per un abito carino e dei tacchi. Rimane comunque un look difficile. Per poter portare questo look spettinato con successo bisogna essere proprio convinte.’

In collaborazione con Margherita.net