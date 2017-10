Cura dei capelli lunghi per l’uomo, consigli

Dieci consigli pratici ed efficaci per ottenere il massimo dai vostri capelli, per mantenerli sani e forti, soprattutto se portate i capelli lunghi o se avete deciso di farli crescere. Il capello corto – quanto a ‘manutenzione’ è un’altra cosa, credeteci.

1) Non avere paura di lavare i capelli frequentemente, anche una volta al giorno se il caso. Il punto fondamentale è la qualità dello shampoo, che deve essere nutriente, non aggressivo, e delicato. Investi qualche euro in più nello shampoo e nel balsamo dopo-shampoo, ne vale la pena.

2) Quando lavi i capelli ricordati di non trascurare la pelle, i cuoio capelluto, che spesso riceve poco o nessun lavaggio. Massaggiate la testa facendo attenzione a non usare le unghie, le radici dei capelli, la pelle. Poi, e solo poi, passate al capello vero e proprio.

3) Lascia agire lo shampoo qualche minuto prima di sciacquarlo via. Troppo spesso si butta lo shampoo nei capelli e lo si sciacqua immediatamente. In questo modo lo sporco – gran parte di esso – non viene rimosso. Due passaggi sono indicati, per pulire adeguatamente cuoio capelluto e capelli.

4) Il balsamo, o hair conditioner è molto importante per dare un aspetto sano e forte ai capelli. Anche in questo caso lasciagli il tempo di agire, e non dimenticarti di applicarlo al termine di ogni lavaggio.

5) Ricordati che la dieta è molto importante per la salute dei capelli. Una dieta povera e sbilanciata si tradurrà – tra le altre cose – anche in una chioma poco sana. (dicono che il salmone, le noci, le uova, le carote tra gli altri siano tra i migliori cibi quando si parla di alimentazione e salute dei capelli)

6) Non usare il phon in maniera esagerata. Cerca di moderare la temperatura del getto d’aria calda, e di non tenerlo troppo a contatto con i capelli. Più è veloce l’asciugatura, meglio è. Soprattutto quando lavi i capelli davvero molto frequentemente. Se restano leggermente umidi poco male, si asciugheranno in pochi minuti da soli.

7) Usa una bella spazzola, con i denti lisci, larghi e ben arrotondati all’estremità. Evita pettini e spazzole che ti danno la sensazione di strappare i capelli, romperli, danneggiarli.

8) Evita gel o prodotti per i capelli che contengono alcool perchè questi prodotti hanno la tendenza a seccare i capelli dando loro un aspetto ‘di plastica come i capelli delle bambole’ e non è l’effetto che cerchiamo…

