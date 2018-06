Daks collezione primavera estate 2019 Uomo

L’ispirazione della sfilata primavera estate 2019 di Daks parte dai sontuosi giardini Britannici e, così, dall’animo del Direttore Creativo Filippo Scuffi, nasce una collezione ricca di colori vivaci che ci accompagna subito in un’atmosfera primaverile ed estiva. Dal giallo limone al verde bosco, dall’arancione al rosa, passando per punti di light blue e il verde acqua, con gli immancabili bianco e nero. Una palette ampia, che si tinge di nuance vivide e brillanti.

Importanti sono le stampe e fra queste primeggia l’“Anniversary Check“, uno speciale quadro appositamente progettato da Daks per celebrare questo importante anniversario. Presentato in diverse varianti colore, il pattern viene stampato su capi in chiffon, georgette e cotone nonché realizzato in jacquard sulla maglieria, sia per lui che per lei.

Una collezione, che rivela il susseguirsi di stampe, dai fiori ai quadri, fino ai dots, sia grandi che piccoli. I volumi e gli shapes sono di ispirazione vagamente anni ’70, momento di grande impulso creativo per la moda. I tessuti sono sempre pregiati, e spaziano dallo chiffon alla georgette, dalla seta ai cotoni più leggerei, fino al crêpe in più pesi, armonicamente mescolati tra loro.

La maglieria, in cotone o cachemire combinato, ha come sempre un posto di rilievo e si arricchisce delle stesse fantasie riprodotte in jaquard. Una collezione dal forte impatto visivo, allegra e vivace come la stagione che vuole rappresentare, ma senza troppe esasperazioni, come la tradizione Daks vuole.

Le borse e gli accessori sono realizzati in pellami esclusivi nei colori della collezione. A questi si uniscono anche proposte in materiali dal sapore più estivo, come il canvas e la rafia, particolarmente indicati per la stagione più calda. I dettagli ricoprono un ruolo chiave, come nella perfetta fusione della resina colorata abbinata a bracciali e collane.

Tutto è pensato per un uomo e una donna che esprimono il desiderio di vivere una primavera/estate all’insegna della gioia e del colore, senza dimenticare la radice classica ed esclusiva del prestigioso brand inglese. Una collezione dal gusto fortemente Brit, dove la sinergia stilistica tra uomo e donna crea quella fusione, quel melting pot estetico di cui l’Inghilterra e Londra in particolare sono da sempre portavoce.