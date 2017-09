Depilazione uomo. Consigli per depilarsi, come fare, cosa non fare

La nostra guida al ‘manscaping’, ovvero la depilazione uomo. Ma cosa vuol dire ‘manscaping’…? Che gli uomini siano naturalmente pelosi è un dato di fatto. Ma non commettete l’errore di credere che le vostre consorti siano di natura così morbide e ‘lisce’. Tutt’altro. Forse non lo avrete notato, ma se ci fate caso, in bagno, dove lei tiene le sue cose, troverete quasi sempre delle lamette da barba più leggere di quelle che usate voi, o delle creme depilatorie, o delle strisce per la ceretta già pronte.

Per non parlare degli appuntamenti al centro estetico vicino a casa. Fate attenzione, la prossima volta prima di partire per il mare, e noterete tutto un fiorire di attività e prodotti atti ad un unico scopo: rimuovere i peli superflui.

Ora, tornando a noi uomini. Se le donne si preoccupano di rimuovere i peli superflui, perché non possiamo farlo anche noi? Magari non in maniera così meticolosa e sprezzante del dolore come le ragazze, ma qualcosa si può fare. Come? Ecco alcuni consigli sulla depilazione per l’uomo.

1) Depilazione per l’uomo. Il metodo più radicale (non parliamo di laser in questo articolo), ma anche doloroso, è la ceretta. Se non avete paura di qualche strappo, ed avete la pelle a posto, pensateci. Chiaramente un centro estetico specializzato è il più indicato. In alternativa il fai-da-te con le strisce per la ceretta già pronte. Ma se siete inesperti e volete fare da soli preparatevi a disastrosi risultati e tanto dolore…

2) Depilazione uomo. La lametta da barba. Mmm… non la consigliamo, non perché come dicono farà ricrescere i peli più duri di prima (tanto più duri di quello che già sono…) ma perché l’effetto ‘visivo’ non è bello. O i peli decidete di rimuoverli tutti, con la ceretta, o di ‘sfoltirli’, ma la lametta, per gli uomini che voglio depilarsi, è un no-no.

3) Depilazione consigli per l’uomo. La crema depilatoria. Noi la consideriamo una via di mezzo tra la ceretta e il rasoio. Non fa male, è relativamente semplice da usare, ma per quanto ci riguarda valgono le considerazioni fatte al punto precedente.

4) Strumenti per la depilazione uomo. Il rasoio elettrico, quello fatto apposta per sfoltire ed accorciare il pelo. Secondo noi una delle migliori soluzioni perché potrete liberarvi dei peli in eccesso senza liberarvene completamente. Non so se ci spieghiamo. Forse non tutti ambiscono ad avere un torace perfettamente glabro, e forse un po’ di pelo non guasta, soprattutto quando non si ha una forma fisica impeccabile.

Questi i nostri consigli per gli uomini che sono interessati al discorso ‘depilazione uomo’. Ma le donne cosa ne pensano? Preferiscono l’uomo ‘al naturale’ o quello depilato?

La questione è ardua, e perennemente aperta. Il nostro consiglio: fate come volete voi, cercate di fare quello che vi fa sentire meglio con voi stessi, senza preoccuparvi del giudizio altrui. Ah, manscaping è il termine che gli anglosassoni usano per definire la depilazione maschile.

