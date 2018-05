Dieta e allenamento. quando conta la dieta, quanto conta l’attività fisica per dimagrire?

Come dimagrire? È la domanda che tutti, soprattutto in questo periodo dell’anno, si pongono. Ed è una domanda a cui non è facile rispondere. Dimagrire con la dieta? Dimagrire con gli allenamenti? O con una combinazione di dieta ed allenamento? (anticipazione: è questa la risposta esatta). Abbiamo chiesto ad Altin Picari, Personal Trainer diplomato Isef a Milano di guidarci attraverso le domande che ricorrono più spesso. Come si dimagrisce, come si tonificano i muscoli, con dieta ed allenamento? Ecco i consigli dell’esperto.

È chiaro che dieta e attività fisica sono fondamentali per ritrovare la forma fisica. Ma in base alla tua esperienza quanto conta in percentuale la dieta e quanto l’attività fisica? E come si affronta il discorso della tonificazione?

Direi che per il 50-60% è più importante seguire una dieta bilanciata. Parliamo di una nutrizione corretta piuttosto che di una dieta. Ovvio che è anche importante l’attività fisica. Diciamo che si completano. Un personal trainer deve di solito essere anche in grado di consigliare su una nutrizione corretta, e non solo sull’allenamento.

Per quanto riguarda la tonificazione invece? Molte donne ci scrivono perché il loro problema non è quello di diventare muscolose ma piuttosto di tonificare, ad esempio le braccia che non sono più così ferme, o le gambe. Ci sono dei consigli o un metodo per tonificare senza correre il rischio di ‘ingrossare’? Dunque solamente lavorare sul tono muscolare?

Non bisogna avere paura di allenarsi con i pesi. I pesi, se usati correttamente, non fanno diventare muscolose, non fanno ingrossare. Questo rischio non c’è. Si possono tonificare i muscoli in vari modi (pesi, corpo libero, pilates). Dunque ancora una volta ripeto: non bisogna avere paura di usare due pesi. Aumentare un minimo di massa muscolare non guasta, anzi, è un buon ‘investimento’.

Ringraziamo Altin Picari, Personal Trainer a Milano, massoterapista, diplomato ISEF.

Per informazioni: RE-ABILITY Milano, via Tadino 60, Tel. 3382632457 – Email: altpic70@gmail.com

