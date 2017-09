Dimagrire con dieta e allenamento. Come mangiare, come allenarsi? Per dimagrire bisogna affrontare il problema da tutti i punti di vista. Dall’attività fisica che deve progressivamente diventare più intensa, alla dieta, che deve a sua volta diventare bilanciata, con pasti adeguati e ben distribuiti nell’arco della giornata. Stefano Giuseppini, Dottore in scienze motorie e personal trainer a Roma ci guida attraverso le basi della dieta dimagrante, ma soprattutto ci indica i pericoli e gli errori da non commettere.

Dimagrire significa consumare più calorie di quante non se ne introducano con l’alimentazione. Significa che o si mangia di meno, o si fa più attività fisica. Ma non è così semplice, in realtà. Come stanno le cose?

Ci sono molte controversie su questo punto, io credo che sia opportuno per dimagrire fare molta attività fisica in maniera regolare e costante e soprattutto molto mirata al proprio obiettivo, nello stesso tempo seguire un regime alimentare corretto programmato ad personam.

Ciò che dovremmo guardare realmente non è il peso sulla bilancia ma quanta massa grassa riusciamo a diminuire a favore di un aumento della massa magra e massa muscolare, le calorie introdotte con la dieta devono essere bilanciate ovviamente in un programma di dimagrimento in maniera minore rispetto a quelle che si vanno a consumare ma fare lunghi digiuni o non mangiare è la cosa più sbagliata se si pensa di dimagrire perché si vanno a creare molti squilibri e disordini ormonali, dimagrire mangiando di più e più volte al giorno questa è la ricetta a mio parere!

Quali i suoi consigli, anche sulla base della sua esperienza professionale? Quali gli errori che vanno assolutamente evitati?

Sulla base della mia professione e della mia esperienza il consiglio che do a tutti quelli che si vogliono approcciare all’allenamento in maniera seria è quella di affidarsi a professionisti del settore qualificati e affidabili, a un nutrizionista specializzato che curi la parte nutrizionale così da creare una simbiosi dei due aspetti e lavorare in maniera parallela.

Gli errori più comuni e le cose da non fare? Leggere consigli su internet, o scaricarsi su telefono allenamenti senza sapere quello che realmente si va a fare e a cosa servono, seguire falsi miti e leggende come saune e tute per dimagrire, utilizzo di diuretici per perdere peso, utilizzare integratori senza seguire una dieta adeguata e allenandosi poco, o peggio ancora fare uso di sostanze proibite per raggiungere risultati in poco tempo mettendo a rischio la propria salute!

Ringraziamo il Dott. Stefano Giuseppini

Dottore in scienze motorie e personal trainer a Roma

http://www.sportconditioning.it/

Alessio Cristianini