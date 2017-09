Tonificare, dimagrire, magari smaltire il grasso proprio nelle zone più critiche come la pancia, l’interno coscia… è possibile? Dimagrire e tonificare con l’esercizio. Come fare, da dove si inizia? Attenti alle leggende metropolitane e ai falsi miti del fitness. Con l’aiuto di Roberto Cappelletti, Personal Trainer a Roma parliamo di tonificazione muscolare, e di come impostare un piano di lavoro serio ed efficace per raggiungere i risultati desiderati.

Come ci si comporta quando ci si rende conto che i muscoli avrebbero bisogno di un po’ più di tono, e magari di un po’ meno grasso sotto la pelle? Da dove si inizia? Come ci si comporta?

La prima cosa è sicuramente: agire! Ok, può capitare di essersi trascurati un po’, di essere stati presi dal lavoro, dalla velocità delle giornate, gli impegni, tutto vero, però una volta accesa la lampadina bisogna muoversi.

Muoversi, decisamente il secondo passo da fare. Per non perdere tempo però devi cercare qualcuno che ti aiuti, qualcuno che canalizzi le tue energie verso qualcosa di proficuo. Non voglio offendere nessuno, ma mettere tuta e scarpe da ginnastica, cuffiette alle orecchie e “andare a correre” non è la scelta migliore.

Dimagrire e tonificare con l’esercizio. Quali errori evitare?

Cercare la palestra low cost che ti seduce con pochi euro e ti abbandona a te stesso idem. Per avere risultati c’è bisogno di fare movimento in maniera diversa.

Il rischio è di fare sempre lo stesso percorso in 3 tappe fisse:

Mi rendo conto che è tardi Mi iscrivo in palestra e ci vado 3 volte Non ottengo risultati dunque frustrazione e riassopimento.

Passano mesi, a volte purtroppo anni e di nuovo daccapo. Ci vuole qualcuno che ti aiuti, che ti guidi, qualcuno a cui affidare il tuo benessere per goderti finalmente i benefici dei tuoi sforzi.

Ultima cosa ma non ultima è correggere l’alimentazione. Stesso discorso di prima. Niente fai da te, niente diete dell’ultima ora per cui fare la fame nera per un mese, perdere peso (non grasso) e ritrovarsi dopo poco a non riuscire più per ovvi motivi, e quindi frustrazione. Ci vuole un’educazione alimentare, sapere come fare la spesa, come mettere insieme gli alimenti durante i pasti e sopratutto costanza.

Hai costanza per queste cose? Se la risposta è no, non abbatterti, accettalo e fatti aiutare. Funzionerà!

Esiste, o è una sorta di leggenda metropolitana, il ‘dimagrimento localizzato’? Ad esempio, posso con un allenamento mirato chiedere al mio personal trainer di aiutarmi a smaltire il grasso addominale, o quello dell’interno coscia…?

Non esiste, è una fantasia. L’accumulo di grasso è dipendente da tanti fattori: genotipo, ormoni, abitudini alimentari sbagliate, scarsa idratazione.

Senza usare paroloni tra l’altro poco comprensibili diciamo che ognuno di noi ingrassa in certe zone per ragioni fisiologiche che non possono essere combattute localmente.

Dimagrire e tonificare con l’esercizio. Gli addominali

Esempio lampante: hai la pancetta e pensi che facendo tanti addominali la toglierai. Negativo. Paradossalmente fai l’errore contrario. Più crunch, più situp fai (il six pack tanto sognato), più ispessirai la parete addominale quindi più volume, non si scappa.

Per dimagrire nelle zone in cui tu ingrassi ci vuole un lavoro mirato si, ma non sulla zona, su di te, specifico per la causa per cui TU ingrassi lì.

Comunque in generale sappi che per perdere grasso, non peso e basta, ci si deve ‘fare il mazzo’, chi ti racconta il contrario mente. Di contro posso dirti che senza improvvisare e con la persona giusta puoi farcela senza un eccessivo sforzo!

Ringraziamo Roberto Cappelletti, Personal Trainer a Roma

www.robertocappelletti.it

Alessio Cristianini