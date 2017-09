Diventare modella. Ricerca modelle di copertina per Adversus

Vuoi diventare modella per un servizio modella di copertina di ADVERSUS? Se sei una modella, o una aspirante modella, e sei interessata ad apparire su Adversus come modella di copertina (non è fondamentale avere già esperienza come modella, ma è fondamentale essere una bella ragazza) e ti vuoi proporre per un servizio fotografico + intervista puoi metterti in contatto con noi.

Con oltre 100.000 lettori al mese Adversus è uno dei più letti ed apprezzati magazines maschili online in Italia. In queste pagine intervistiamo e proponiamo regolarmente ai nostri lettori una nuova modella di copertina. I servizi di modella di copertina vengono pubblicati anche sulle edizioni internazionali di ADVERSUS http://www.adversus.com e http://www.adversus.nl

N.B. I servizi fotografici si svolgono a Milano e sono completamente gratuiti.

Se vuoi diventare modella e proporre la tua candidatura per un servizio modella di copertina su Adversus invia una mail all’indirizzo: models(at)adversus.it (sostituire (at) con una @)

Prima però leggi attentamente i punti qui sotto:

Una model feature su Adversus è uno strumento promozionale molto utile. Non solo verso il grande pubblico, ma anche e soprattutto verso il pubblico degli addetti ai lavori (Adversus viene regolarmente consultato da fotografi, agenzie di modelle, riviste, trendwatchers).

Le modelle che vengono selezionate per una cover model feature su Adversus non devono pagare nulla (solo gli eventuali costi del proprio viaggio, intervista e servizio fotografico si svolgono a Milano). Per essere chiari: non siamo un’agenzia di modelle, e non guadagnamo nulla dai servizi fotografici. Adversus è un magazine online che si mantiene grazie alla pubblicità. L’unico scopo dei servizi fotografici è quello di produrre materiale interessante per i contenuti del magazine.

Non è previsto un compenso economico per le modelle che vengono scelte. Le modelle che vengono selezionate per diventare modella di copertina avranno un servizio fotografico gratuito e una selezione delle foto più belle in formato digitale, oltre chiaramente alla promozione derivante dalla pubblicazione di foto e intervista su Adversus.

Non c’è un limite massimo di età. C’è però un limite minimo: non accettiamo modelle che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età.

Non c’è un limite di altezza, né massimo né minimo, né di taglia. Non giudichiamo le modelle dalle loro misure, ma è chiaro che le modelle che si propongono per un servizio devono corrispondere ai criteri della bellezza femminile. In poche parole: dovete essere delle belle ragazze! 🙂

La nostra selezione non può essere messa in discussione. Siamo assolutamente liberi di scegliere le modelle che, secondo i nostri parametri e il nostro gusto, più sono adatte ad apparire sulle pagine di Adversus.

Nel caso in cui il servizio fotografico non risultasse all’altezza degli standard di qualità che ci siamo posti ci riserviamo il diritto di non pubblicare le foto su Adversus. La modella riceverà in ogni caso una selezione delle foto migliori – in formato digitale – tra quelle scattate durante il servizio fotografico.

Il pubblico di Adversus è composto in larga maggioranza da uomini (85% uomini, 15% donne) per cui i nostri servizi fotografici prevedono delle foto eleganti, di classe, ma sexy. Niente di cui spaventarsi, probabilmente troverete foto più sexy sulle copertine dei più diffusi settimanali di attualità in vendita al supermercato… Si tratta comunque almeno di foto in lingerie. Non è necessario posare nude per Adversus, e quando questo avviene è sempre in totale accordo con la modella. Vogliamo però che sia chiaro quanto segue: se vi proponete per un servizio in lingerie, o topless o di nudo, dobbiamo poi poter contare sulla vostra disponibilità.

Non proponetevi per foto di nudo o topless solo perchè pensate che potrà aiutarvi ad essere selezionate.

Dopo aver letto tutti questi punti dovrebbe essere chiaro che ci rivolgiamo solo ed esclusivamente a modelle di genere femminile. Le mail di modelli di genere maschile non verranno prese in considerazione.

Se hai letto tutti i punti qui sopra, e sei ancora interessata a proporti come cover model per Adversus, mandaci una mail nella quale specifichi:

La tua età

La tua esperienza come modella (non è importante, ma se hai già esperienza faccelo sapere)

Dove abiti

Il tuo numero di cellulare

Per quale genere di foto ti proponi (lingerie, topless, nudo).

E allega alla tua mail

Da 2 a 4 foto recenti

1 foto del viso

1 foto del corpo

ed eventualmente un altro paio di foto, in formato jpg e di buona qualità

Presumiamo che tu abbia letto tutti i punti qui sopra e che sia d’accordo con le nostre condizioni. Se vuoi proporre la tua candidatura per una cover model feature su Adversus invia una mail all’indirizzo: models(at)adversus.it (sostituire (at) con una @) all’attenzione di Alessio Cristianini, Direttore Creativo e fotografo di Adversus o utilizza il form qui sotto.

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio



Risponderemo esclusivamente alle email che corrispondono ai nostri requisiti e che riterremo interessanti per il nostro magazine.

ADVERSUS